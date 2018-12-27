النفط يؤكد عدم رغبته في التعاقد مع فراس الخطيب

بغداد/ حيدر مدلول

أكد مدرب فريق النفط لكرة القدم حسن أحمد عدم وجود أي نية لدى ناديه في التعاقد مع قائد المنتخب السوري السابق فراس الخطيب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدوري الكرة الممتاز بالموسم الحالي .

وقال في تصريح خص به المدى : إن حديثاً جمعني على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) مع النجم السوري فراس الخطيب الذي يلعب في أحد أندية الدوري الكويتي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة بحكم علاقة الصداقة التي تربطني معه عبرت له عن رغبتي في الاستفادة منه لو كان محترفاً في صفوف النفط لكرة القدم سرعان ما تم نقله عبر المواقع الرياضية العراقية بأن الخطيب في طريقه لطرق أبواب الدوري العراقي من خلال الكتيبة التي أتولى الاشراف عليها منذ أربع مواسم .

وتابع حسن : إن ملف التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب مغلق في نادي النفط الرياضي وذلك لتواجد لاعبين محليين يقدمون مستويات رفيعة وبعقود جيدة يمكن الاستفادة منهم لعدة مواسم من خلال تطبيقهم السريع للخطط التكتيكية التي أعطيها لهم خلال الوحدات التدريبية الأخيرة التي تسبق إجراء المباريات مع الفرق الأخرى المنافسة سواء كانت محلية أو عربية وأكبر دليل على ذلك الإشادة التي حصلوا عليها من قبل النقاد والمحللين العرب في بطولة كأس زايد للأندية الابطال بعد نجاحهم في إقصاء فريق الصفاقسي التونسي من منافسات الدور الأول .

وأضاف إن إدارة النادي توصلت الى صيغة أتفاق مع المهاجم أيمن حسين تمّ على ضوئه منحه بطاقة الاستغناء الدولي التي ستتيح له الدفاع عن ألوان فريق الصفاقسي التونسي خلال الفترة المقبلة بمجرد تسجيله في الكشوفات في الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني المقبل كاشفاً النقاب إن لاعب المنتخب الاولمبي لكرة القدم لؤي العاني سيكون البديل المناسب لأيمن حسين في فريق النفط نظرا لرغبته الشديدة للعب في الدوري العراقي من خلال تواجده ضمن الكتيبة التي أقودها.