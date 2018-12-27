تعرفي الى أسرار مكياج ميغان ماركل واعتمديها في إطلالاتك

منذ ظهورها على الشاشات بجانب الأمير هاري، لفتت دوقة ساسيكس النجمة ميغان ماركل الأنظار إليها، بسبب بساطة اطلالاتها ونعومة اختياراتها، لا سيما في تسريحات الشعر وطريقة المكياج الذي تعتمده.
ما هي أسرار هذا الرقي في مكياج ميغان الناعم؟ سنتعرف إليها في هذا الموضوع.
المميز في ميغان أنها تعتمد المكياج الطبيعي على قاعدة ” المكياج من دون مكياج”، محافظةً على ظهور النمش في وجهها الذي لم تسعَ إلى إخفائه لأنه أكثر ما يحبّه فيها، زوجها الأمير هاري.
ما لا تعرفونه عن ميغان، أنها تفضل في بعض الأحيان وضع مكياجها بنفسها، خصوصًا وأنّ مكياجها لا يتطلب الكثير من المجهود والوقت، حيث تفضله رقيقًا.
تبتعد ميغان عن كريمات الأساس السميكة والمثقلة على الوجه، وتختار غالبًا كريم ترطيب البشرة أو البيبي كريم الخفيف، الذي يضفي على بشرتها بعض اللمعان والنضارة والإشراقة.
تعاني ميغان بعض التعب حول عينيْها، لذا فهي لا تستغني عن الكونسيلر لمحو الشوائب كافة والهالات السوداء حول العينيْن.
تضع ميغان دائمًا الرموش الاصطناعية لتكبير حجم عينيْها الصغيرتيْن، وتعتمد ظلال العيون البنية أو البرونزية الخفية، لإضفاء لمسة ناعمة على مكياجها.
تميل ميغان إلى أحمر الشفاه الناعم كالأميرات، كاللون النيود القريب من لون شفتيْها، كما أنها تعتمد اللون اللامع لتظهر باطلالة أنثوية مشعّة.
عالم المراة
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