قيس الخزعلي يعلق على زيارة ترامب للعراق: هكذا سيكون الرد

انتقد زعيم جماعة “عصائب اهل الحق” الشيعية قيس الخزعلي يوم الخميس الزيارة المفاجئة التي اجراها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق.

وقال الخزعلي في تصريح ادلى به على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان “زيارة ترامب لقاعدة عسكرية أمريكية بدون مراعاة الأعراف الدبلوماسية يكشف حقيقة المشروع الأمريكي في العراق”.

واضاف ان “رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان بإخراج قواتك العسكرية رغما عن انفك وإذا لم تخرج فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك التي اجبرت على الخروج ذليلة في 2011”.

وقام ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

وقال قال الرئيس الأميركي للصحفيين على هامش الزيارة أنه لا خطط لديهم لسحب القوات الأميركية من العراق.