(لذيل ايران..قيس خزعلي).. (امريكا اردات لكم الحرية.. وانتم اردتم العبودية لايران) فاهلا بترامب

بسم الله الرحمن الرحيم

الرئيس الامريكي السيد دونالد ترامب.. بزيارته لمنطقة العراق.. يؤكد حقيقة وهي (امريكاليس لديها عملاء وكتل سياسية موالية لها).. فعدم لقاء الرئيس الامريكي ترامب مع اي سياسيين محسوبين (عراقيا) او اي زعيم كتلة.. لحد كتابة هذا الموضوع.. فيها دلائل مهمة.. فاي مسؤول (اجنبي ياتي للعراق) ما عدا امريكا.. يتسابق (السياسيين وكتلهم) على لقاءه.. وخاصةان كان ايرانيا.. واي مناسبة وفاة لاقارب ملوك او قادة في ايران او السعودية والخليج والاردن ومصر وسوريا وغيرها.. يسارع عمار الحكيم ومقتدى الصدر واياد علاوي ورؤساء وزراء بغداد للسفر على وجه السرعة لتلك الدول.. فماذا يدل كل ذلك؟؟ فامريكا لا تريد عملاء وعبيد .. بل امريكا تتعامل مع من يدافعون عن شعوبهم ودولهم (بالحق او بالباطل).. فلا يهم.. المهم لديهم غيرة .. وليس (ذيول واتباع يدافعون عن مصالح واطماع دول اجنبية مجاورة)..

وكذلك (لادراك ترامب.. بان من يحكم العراق ليسوا اهلا للثقة وهم مجرد لصوص وهم مرفوضين شعبيا من اغلبية “العراقيين” والدليل انخفاض نسبة المشاركة بانتخابات 2018) .. وان هؤلاء السياسيينالاقزام.. يريدون تسخير زيارته للعراق واستغلاله.. لاظهار ان لديهم شرعية دولية .. كشفت برفض الرئيس الامريكي لقاء حتى (عادل عبد المهدي).. والاكتفاء بمكالمة هاتفية…. (فتجربة الرئيس الامريكي السابق بوش) عند زيارته للعراق (وما قام به احد الحثالات بتصرف غير لائقولا ينم عن قيم اخلاقية).. برمي الرئيس الامريكي بما هو اليق برميه على من يطلق على نفسه (صحفي).. وكذلك (تحالف القوى السياسية المحسوبة شيعيا مع اعداء امريكا.. في وقت لولا امريكا لما استطاع هؤلاء الحاكمين اليوم ان يحكمون اصلا)..

وربطا بكلام (حسن العلوي) في كتابة (الشيعة والدولة القومية).. بان من حكم العراق منذ عام 1963 هم احزاب وزعماء (شاركوا بدم الزعيم عبد الكريم قاسم).. وفي العداء ضده.. وكذلك نجد (السياسيينالحاكمين بعد عام 2003).. اغلبهم بمن رفضوا عمليات التحرير بعد عام 2003.. بشكل عام ويعتبرون (يوم سقوط صدام المقبور.. يوم احتلال).. وليس (يوم تحرير).. ويكونون اقرب لروسيا وايران والصين وسوريا ومصر و غيرها من الدول التي رفضت اسقاط صدام.. منها للدول التي ساهمتبتحرير العراق من طغيان صدام.. لانهم ناكرين للجميل الامريكي ويعضون اليد الامريكية التي مدت لشعوب منطقة العراق وشيعتهم العرب خاصة (نذكر بان الكورد كانوا اصلا خارج سلطة صدام.. والسنة العرب كانو هم الحاكمين بزمن صدام.. وفقط الشيعة استفادوا من سقوط الطاغية)..

وهنا نوجه رسالتنا لذيل ايران.. واحد طراطيرها الذي لا يستطيع ان يرفع عينه بعين (كناس ايراني) فكيف الحال (برستم ايران على العراق- قاسم سليماني.. وحاكم العراق الفعلي المتغطي بتسميةسفير – مسجدي).. نقول (انتقادكم يا قيس خزعلي.. لزيارة الرئيس الامريكي ترامب) تعكس (انبطاحكم وعبوديتكم.. وانتم وامثالكم لا تعرفون الحرية.. وفعلا صدق من قال على امثالكم.. لو مطرت الدنيا حرية لرفع العبيد المظلات).. ثم باي حق تتكلم بلسان (الشعوب بمنطقة العراق).. من خولكم لذلك؟؟ ام انتم صداميين وان لم تنتمون .. بطغيانكم الذي كان يقول (ان قال صدام قال العراق والعكس غير صحيح).. بالنسبة له؟

واعلم ان امريكا ابلغت (حكومة بغداد) بالزيارة مسبقا.. وراعاة الاعراف الدبلوماسية.. وليس مثلكم يا عملاء الذين ترفعون العلم الايراني باستعراضتكم بنص بغداد بشارع فلسطين.. وترفعونصور زعماء اجانب كالخميني وخامنئي باستعراضات مليشياتكم الموالية لايران.. بكل تحدي سافر للسيادة (العراقية).. لينكشف المشروع الايراني بكسر عين كل (عراقي وشيعي عربي خاصة).. وارسال رسالة بان العراق تحت السيادة الايرانية.. فانتم اشبه (بما ببول الحيوانات التي تتبولفي ارجاء ارض معينة كدليل سيادتها عليها.. وهذا ما تفعله ايران معكم.. فانتم مجرد فضلات لها وادوات لتحقيق ماربها).

واننا على دراية بانكم تريدون (اخراج القوات العسكرية الامريكية التي اسقطت صدام، ودعمت العالم والعراق ضد داعش).. لان طهران تامركم بذلك.. وانكم لا تبالون ولو عاد اخطر من داعش.. كما حصل بعد عام 2011 عندما انسحبت القوات الامريكية وفشل من طالب باخراج الامريكان من ملئ الفراغ فسيطرة داعش على ثلث منطقة العراق، وسيطرة المليشيات الموالية لايران مستغلة الاوضاع على مساحة كبيرة اخرى من العراق، ليبقى عشرات الملايين من شعوب منطقة العراق تحتالمطرقة والسندان..

ثم نسالكم يا قيس خزعلي (اعطنا جملة واحده قالها الصدر الثاني ضد صدام جهر باسمه بالعداء) جملة واحده فقط؟؟ اعطنى اي فتوى او بيان صدر من الصدر الثاني ضد صدام دعى فيه للجهاد مثلا؟؟لماذا صدر من الصدر الثاني العداء ضد المرجعية العليا بالصامتة والساكتة اي بما لا يليق بها.. وشن الصدر هجوم ضد امريكا التي كانت تحاصر نظام صدام واسقطته بعد ذلك.. ؟؟ في وقت لم نسمع عن الصدر اي دعوى للثورة ضد الطاغية؟ لماذا شق الصدر الثاني الشيعة بالعراق لصدريينولا صدريين في وقت كان الشيعة يعرفون فقط (بالجعفرية).. لماذا شق الصدر الثاني المرجعية والحوزة الى صامة وناطقة.. وجرء الجهلة الذين يتبعونه على المرجعية بما لا يليق؟.وكل ذلك دخل بمصلحة اعداء الشيعة بمنطقة العراق..

ونشير بان من طيح حظ الشيعة العرب بمنطقة العراق … هما (الاقلية الولائية الموالين لايران، والصدريين).. فكلاهما من حكم بعد عام 2003 فسادا وفشلا وعمالة لايران.. وكذلك مقولة المرجعية (لو قتل نص الشيعة لا تردوا.. ولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا).. و(المرجعية على مسافة واحده من الجميع)؟؟ عود ليش؟؟ زين من يقود ويدافع عن حقوق الشيعة العرب .. يعني المرجعية بمسافة واحده من (الفقير الشيعي العراقي.. مع المالكي ومقتدى والبرزاني وطارق الهاشمي.. الخ من الفاسدين)؟؟ مو عيب يمعودين.. كافي عاد شعارات فارغة.. مرة (على مسافة واحده من الجميع) طبعا لم تستثني القاعدة وغيرها.. التي عمرها القاعدة لم تستهدف المراجع.. ومرة (المجرب لا يجرب) لتذهب المرجعية ..وتضع البيض مجددا بسلة السياسيين بعد انتفاضة الشيعة العرب بوسط وجنوب..

وننبه.. باننا لم نحس بالتحرير بعد (2003) لان من حكمنا عبيد (لاعداء امريكا).. فوالله معارضي صدام اشد قذارة وحقارة من ازلام صدام.. فعلى صدام لعنة وعلى من جاء بعده بالحكم ثمانية.. على وزن (على يزيد لعنة وعلى ابيه ثمانية).. ونقصد (اذا كان صدام سني وعدو لنا كشيعة .. فما بال من جاء بعده ويدعون انهم شيعة زورا وبهتانا يسرقوننا ويوغلون باذلالنا فقرا وبطالة.. وينغمسون بملذاتهمعلى حساب انين الفقراء والجياع والعاطلين عن العمل والفاقدين حتى للماء الصالح للشرب في ظل حكمهم المقيت.. المدعوم ايرانيا).. عليهم على ايران ونظامها ثمانية..

ونقول لمن يمجد (ايران ونظامها الارعن).. بان مقالاتكم وتصريحاتكم من بدايتها غير محايدة (وتذكرنا بمقالات زمن صدام التي تمجد بصدام).. فاولا ترامب من هزم داعش والارهاب.. وترامب من دعم المنطقة الشرق الاوسط ضد الارهاب وداعش.. في وقت ايران تجهر بفتح قنوات اتصال مع طالبان بافغانستان وقيام حزب الله الموالي لايران بنقل الارهابيين من حدود لبنان للعراق.. واعتراف التقارير الدولية بان ايران تدرب مقاتليطالبان الارهابية.. ثانيا: ترامب نجح في تقليل نسبة البطالة ونقل مقرات و معامل شركات عالمية لامريكا ووفر بذلك فرص عمل للامريكان.. ونقلت اليابان 400 مليار استثمارات لداخل امريكا.. وكذلك السعودية 500 مليار وغيرها.. ونجد في كسب مكاسب لامريكا من الصين بخصوص التجارة العالمية..

وندعو الله ان تصل الرسالة لامريكا.. (يا امريكا عليكم بالاعلام.. وان تؤسسون قنوات فضائية اعلامية ناطقة بلسان الشيعة العرب المدافعين عن العلاقات الشيعية العربية مع الولايات المتحدةالامريكية).. لكشف وضح ايران وعملاءها .. والمحيط العربي السني وطائفيته وارهابه.. فايران فتحت 70 قناة فضائية ناطقة بلسان عملاءها من المحسوبين شيعيا وبلسان عربي.. يدافعون عن بقاء العراق واليمن وسوريا ولبنان تحت الهيمنة الايرانية. .وتشريع استغلال ايران لهم.. لتترك ايران هذه الدول للفقر والفساد والجوع والمخدرات الايرانية.. والدمار.. وتجعلها ساحة حرب لتصفية حساباتها الدولية والاقليمية.. في حين الدول المتحالفة مع امريكا كالامارات والخليج والسعودية واوربا الغربية وكوريا الجنوبية يعيشون النهوض الصناعي والزراعي والاقتصاديالمتعدد والاكتفاء بالطاقة الكهربائية والرفاهية والاستقرار الداخلي..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفيةوارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم