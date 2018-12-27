متظاهرو البصرة: السلطات تعاملنا كإرهابيين لمجرّد أننا ضدّ الحكومة

ترجمة: حامد أحمد

شاب عمره 21 عاماً، يتوجه لساحة التظاهر في البصرة وهو يعرف بأن عمله هذا خطر، كل جمعة يأتي لهذا الموقع في البصرة برفقة أي شخص من أصدقائه الجسورين أيضا. هذه التظاهرات التي اندلعت في أيلول كانت تظاهرات ضخمة وهي تمثل انفجار غضب إزاء سنوات من سوء إدارة وإهمال حكومي وغياب خدمات أساسية. التظاهرات السلمية تحولت الى أعمال عنف تم خلالها الاستيلاء على مبانٍ حكومية وإضرام النار فيها .

القوات الأمنية ردت بعنف على تلك التظاهرات حيث سقط 12 قتيلاً وجرح مئات آخرون خلال عدة أيام .

يقول الشاب: “جئت أنا وأصدقائي إلى هنا للاحتجاج ضد الفساد والمطالبة بحقوقنا. ولكنهم يعاملوننا كإرهابيين لمجرد أننا ضد الحكومة. يرموننا بذخيرة حية ويستخدمون الغاز المسيل للدموع. ويقومون بضرب واعتقال المتظاهرين. عمليات الاعتقال ما تزال قائمة .”

مراسلة قناة PBS الإخبارية الأميركية جين فيرغسون، التي زارت البصرة مؤخرا تقول إن الشاب الذي تحدثتُ معه يخاف أن يذكر اسمه وانه يقضي الليل في بيوت أصدقائه خشية من الاعتقالات التي تجري أثناء الليل .

حالياً التجمعات أصبحت أقل عدداً وقوات الشرطة لاتطلق النار عندما يكون عدد المتظاهرين قليلاً. ولكنّ هذا الشاب البصري يريد المحافظة على زخم الاحتجاج، مشيرا الى أن مطالبهم بسيطة لا تتعدى توفير مستوى عيش معقول وحد أدنى من الخدمات الأساسية .

ومضى الشاب بقوله “نحن جئنا الى هنا للمطالبة بماء صالح للشرب ورعاية صحية لائقة وتوفير فرص تعليم لأبنائنا. نريد إعادة إعمار البصرة وإعادة إعمار العراق بأكمله ونريد حصتنا من النفط، هذه ليست مطالب بل هي حقوق كتبت في الدستور .”

البصرة تحولت الآن الى معلم للفساد الاقتصادي في البلد. البطالة وشح الطاقة الكهربائية والفقر جعلت من الحياة فيها كالجحيم، كانت الخدمات في البصرة مهملة من عهد النظام السابق، وبعد 15 عاما من سقوط النظام تسبب الفساد الاداري بزيادة أوضاع المدينة سوءا .

أهالي البصرة لا يستطيعون الآن حتى الحصول على مياه صالحة للشرب، هذا الصيف تم إرسال أكثر من 9 آلاف شخص للمستشفيات بسبب أمراض متعلقة بتلوث المياه .حسن نايف 45 عاماً، رجل من أهالي البصرة، يقول إن الشريحة الأكثر تضرراً من هذه الاوضاع هم الشباب وخريجو الكليات الذين أصبح حصولهم على وظيفة او فرصة عمل محترمة شيئاً من الخيال أو شبه مستحيل .

يقول نايف “لدينا خريجون من كليات مختلفة ،فهناك مهندسون وخريجو كليات علوم وتقنيات ولكنهم بدون عمل يجوبون الشوارع. يتخرجون ويضعون شهاداتهم في جيوبهم، الحصول على وظيفة أصبح شيئاً مرهقاً. هناك من يحمل شهادة مهندس وتراه يدفع عربة بيع في السوق لغرض المعيشة. هذا هو حال الشباب .”

غالبية ثروة العراق النفطية تأتي من البصرة ولكن عملية استخراج النفط لا توفر فرص عمل كافية، ويقول أهالي البصرة إنهم غير منتفعين من الفوائد أيضا .

محمد كريم 50 عاما، يقول إن أفراد الحكومة عبارة عن سراق، إنهم سيئون ونفس الاشخاص ترينهم متشبثين بالمناصب المهمة. ليس هناك كهرباء في البصرة ولا ماء ولا فرص عمل. في زمن النظام السابق كنا على الاقل نحصل على بعض الحقوق ،أما الآن فلا نحصل على أي شيء .”

مراسلة القناة الأميركية التقت بنائب محافظ البصرة حسن النجار، في مكتبه المؤقت ،لأن المكتب القديم قد تم إحراقه من قبل المتظاهرين. يقول إنه يلقي بلائمة المشاكل في المدينة على الحكومة المركزية في بغداد .

تحدث النجار قائلا “منذ البداية طالبنا بحقوق البصرة بالسؤال عن حصتها من فوائد النفط البترو دولار، وحصتها من واردات الموانئ الحدودية. ولكن الحكومة المركزية لم تستجب لأيٍّ من تلك المطالب . ”

وأكد النجار بقوله “لو أن الحكومة المركزية أوفت بالتزاماتها لما حصلت هذه التظاهرات، سبب ذلك بوضوح هو فشل الحكومة المركزية، لو أنها أعطتنا ما نستحقه من الميزانية لما وصلنا لهذه المرحلة .”

عندما كانت التظاهرات في أوجها خلال شهر أيلول وعد رئيس الوزراء في حينها بجعل أوضاع البصرة أفضل وتوفير وظائف للمتظاهرين. هذه الوظائف لم تتحقق أبداً.

يقول نائب محافظ البصرة: “بعد التظاهرات جاء ممثلون عن مكتب رئيس الوزراء الى البصرة. تحدثوا عن إعطائنا 10 آلاف وظيفة. حتى الآن لم نرَ شيئاً من هذه الوظائف التي وعدونا بها .”

مشاكل البصرة ليست فقط بسبب الإهمال الحكومي لكن بشكل خفي تحدّث بعض الشباب بحذر عن تنافس مليشيات مسلحة متنفذه مع الحكومة المحلية لأجل بسط سيطرتها .

حارث محمد (28 عاما) مهندس اتصالات أشار الى هذه المليشيات، باسم منظمات . واسترسل محمد بقوله “المشكلة الأساسية هي التنافس بين السياسيين والمنظمات، لأن حكومة البصرة المحلية تشرف على الموانئ وحقول النفط. جميع الشركات تتنافس للحصول على عمل هنا. عندما تكون مدينة تحوي كل هذه الموارد فإن كل طرف يريد أن يكون مسيطراً عليها ويحاول الاستحواذ على كل شيء في المدينة من موانئ وحقول نفط. إذا استمر هذا التنافس لن يحصل أي تحسن في المدينة .”

هيثم مهدي رجل في الستينيات من عمره، يجلس مع طابور عمال بناء بانتظار من يطلبهم للعمل يقول: “سبب مشاكلنا هي الحكومة والاحزاب السياسية والإسلامية، في زمن النظام السابق كان هناك نهر من الفساد، أما الآن نحن في بحر من الفساد. البصرة تتجه نحو المجهول. أبسط حقوق الناس هو توفير ماء صالح للشرب وهذا غير موجود، حتى السمك نفق في الماء فكيف تتوقع أن نعيش؟”.

عن: قناة PBS الإخبارية الأميركية