محمد صلاح متهم بالغش في ليلة رباعية ليفربول امام نيوكاسل

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم الأربعاء في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

واتهم محللو شبكة “بي بي سي” البريطانية صلاح بالتحايل والغش وخداع حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء، سجل منها المهاجم المصري الهدف الثاني للريدز.

وقال الثنائي كيفن كيلبان وديون دابلن عضوا فريق التحليل بالشبكة البريطانية إن الاحتكاك مع محمد صلاح، لا يستوجب السقوط بالطريقة التي فعلها النجم المصري.