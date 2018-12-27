نقطة جمركية اتحادية تتسبب بأعلى معدل لحوادث السير بكوردستان

اعلنت مديرية شرطة قضاء كويسنجق في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان تسجيلها اعلى معدل للحوادث المرورية، عازية السبب الرئيس في ذلك الى النقطة الجمركية التي وضعتها الحكومة الاتحادية بين كركوك واربيل.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور زاهر محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان القضاء سجل 196 حادث سير ادى الى مصرع 20 شخصا واصابة 229 بجروح تسببت بعضها بعاهات مستديمة لبعض الجرحى”.

واضاف ان “اعلى معدل لحواد السير في اقليم كوردستان تلك التي سجلت على طريق اربيل – كوية بسبب ان سيارات الحمل الكبيرة والصهاريج تسلك الطريق المذكور”.

وتابع محمد انه “للاسف الحكومة الاتحادية وضعت نقطة جمركية في “التون كوبري” مما تسبب بازدحام على طريق اربيل – كوية وادى الى ارتفاع نسبة الحوادث”.