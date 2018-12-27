هازارد يقود تشيلسي للفوز على واتفورد في البريميرليج

قاد النجم البلجيكي إدين هازارد، فريقه تشيلسي، لتحقيق الفوز على واتفورد، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل البلوز ضيوفًا على واتفورد، ضمن مواجهات الجولة 19 للبريميرليج، على ملعب “فيكارج رود”.

وأفتتح هازارد التسجيل للبلوز بهدف في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، وبعد دقيقتين فقط تعادل روبيرتو بيريرا لواتفورد.

في الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لتشيلسي، ونجح هازارد في تسجيلها.