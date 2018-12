أميركا وحلفائها.. جاؤوا بالدواعش والعراقيون جيشاً وحشداً وشعباً هم مَنْ قضوا عليهم وليس “ترامب وأردوكان”!!؟

سالم لطيف العنبكي

ليعلم جميع عملاء أميركا ومرتزقتها؛ أن مَنْ جاء بالدواعش ودعمهم لتدمير سوريا والعراق هم أميركاوإسرائيل وتركيا والسعودية؛ وإن مَنْ تصدى لهم وقضى عليهم وحرر الأرض العراقية من دنسهم هم الشعب العراقي جيشاً وحشدا ولا دور لأميركا أو تركيا في محاربتهم أو القضاء عليهم كما يزعمون.. للعلم والإطلاع!!؟

To know all the agents of America and its mercenaries; that those who came to the rescue and support forthe destruction of Syria and Iraq are America, Israel, Turkey and Saudi Arabia; and those who confronted them and destroyed them and liberated the Iraqi land from their uncleanness are the Iraqi army and mass and no role for America or Turkey in fighting or

eliminating them as they claim. For information and knowledge !!?

صورة منه إلى:

1- “دونالد ترامب”.. 2- “رجب أردوكان”..3- “النتن ياهو”!.. “سلمان بن عبد العزيز” .. ومن لف لفهموتمرغت أيديهم وضمائرهم الميتة بدماء العراقيين الزكية؛ ولعنة الله وملائكته و”شياطينه” والناس أجمعين عليهم وعلى أجدادهم ومن خلفوهم إلى يوم الدين!!.