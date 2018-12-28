الأطلال بصوت الفنان عمر العبداللات

غادر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات متجهاً إلى القاهرة لإقامة حفل فني يقدم منخلال رائعة الأطلال التي كتب كلماتها الشاعر إبراهيم ناجي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي ، حيث سيقوم الفنان عمر العبداللات في إجراء بروفات بمرافقة الفرقة الموسيقية والتي تضم أشهر الموسيقيين في الوطن العربي ومنهم الدكتور رضا رجب ، مصطفى عبد النبي ، عزيز جورج، يحيى الموجي ، نادر انيس ، محمد ظهير ، محمد عبدالجواد ، صلاح رجب ، مصطفى عبد الخالق ، رضا بدير ، اسلام قاصفجي ، أحمد بدير وسيقوم بالإشراف الفني وهندسة الصوت والميكساج المهندس إيهاب نبيل والإشراف للموزع الموسيقي محمد القيسي ، وتعليقاً على الحفل ،وقال العبداللاتليس للفن جغرافيا تربطه ، وأنه يعتبر أن العالم العربي مجالاً حيوياً للفنان ينطلق منه .

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان عمر العبداللات مؤخراً بين الجمهورالمصري، وبعد دعوته من قبل الجيش المصري لإحياء حفل لصالح صندوق ” تحيا مصر” بفندق الماسة ” في شهر إبريل الماضي حيث أشعل أجواء الحفل وغنى لمصر والجيش المصري وقدم مجموعة من أغانية الخاصة التي لاقت إستحسان الحضور وتكلل الحفل بالنجاح ، وتم تكريم الفنان عمر العبداللاتعلى مشاركته ومساهمته في دعم صندوق تحيا مصر من قبل الجيش المصري .