الامم المتحدة تؤكد على التنسيق بين بغداد واربيل في مناطق النزاع

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت خلال اجتماع لهما، في اربيل، على أن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ضروريان وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية والتي تشهد منذ فترة عدم استقرار أمني.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم أن بارزاني استقبل، مساء اليوم الخميس، بلاسخارت، والوفد المرافق لها، والتي تزور إقليم كوردستان بمناسبة مباشرتها مهام عملها في منصبها الجديد.

وقال البيان إن بارزاني قدم خلال اللقاء، تهانيه لبلاسخارت بمناسبة تسنمها منصبها وتمنى لها النجاح في أداء مهامها، مؤكدا على دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لها واستعدادها لتقديم كل التسهيلات لها.

واضاف ان الجانبين تباحثا حول العملية السياسية في كل من العراق واقليم كوردستان، وأهمية استكمال الكابينة الجديدة للحكومة العراقية، والعلاقات والمشاكل بين أربيل وبغداد، مؤكدين على حلها من خلال الحوار وعلى أساس الدستور.

ونوه البيان الى ان بارزاني والسيدة بلاسخارت عبرا عن الارتياح لتحسن علاقات أربيل – بغداد واعتبرا أن التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية ضروريان وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية والتي تشهد منذ فترة عدم استقرار أمني.

واشار البيان الى ان التباحث حول تطورات وأوضاع المنطقة عموماً وأهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات وأجهزة حكومة إقليم كوردستان والأمم المتحدة كان موضوع النقاش في جانب آخر من اللقاء.