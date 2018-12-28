التعليم تشدد على وضع ضوابط للاحتفالات داخل بالجامعات والسهيل يناقش ما حدث بالانبار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، على ضرورة إبعاد الجامعات العراقية عن مواضع الشبهة والسلوكيات غير المقبولة والحفاظ على مكانة المؤسسات التعليمية.

وقال السهيل في بيان صدر على هامش لقائه برئيس جامعة الانبار خالد بتال النجم في مكتبه ببغداد، ان “الوزارة ستتخذ إجراءاتها إزاء التصرفات المنحرفة والرامية إلى عودة الاضطراب وعدم الاستقرار إلى جامعات المحافظات المحررة، فضلا عن حرص الوزارة تعزيز دعائم روح المواطنة والعيش السلمي بين أبناء تلك المحافظات ومنها الانبار”.

وتابع السهيل أن “هناك خططا وبرامج ستدخل حيز التنفيذ من شأنها ترصين البيئة التعليمية في مختلف الجامعات بالعراق”، مشددا على ضرورة “وضع ضوابط تنظيمية للاحتفالات داخل الجامعات”.