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الحكومة العراقية تطمئن اقليم كوردستان بشأن سد تعرض لزلزال

اكد وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية جمال العادلي يوم الخميس ان سد “دربنديخان” في اقليم كوردستان قد تعرض الى اضرار جراء زلزال ضربه العام الماضي.

وقال العادلي في مؤتمر صحفي عقد قرب السد اثناء زيارة يجريها حاليا للإقليم، انه “توجد مشاكل بسد دبرنديخان بسبب تعرضه الى زلزال عنيف الحق به اضرارا”، مردفا بالقول انه “من المحتمل ان يتعرض ايضا الى هزات ارضية اقوى”.

واضاف “هنا اطمئن الجميع لا توجد اي مخاطر تحيط بالسد”، مشددا على “عدم الحاجة الى الشركات الاجنبية لإعادة تأهيله وانه سيتم الاعتماد على الكوادر الهندسية للوزارة في هذا المجال”.

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