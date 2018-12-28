الحمداني يفتتح شارع الثقافة في الشطرة ..ويشيد بالفعاليات الجماهيرية .

الناصرية /أعلام /حسين باجي الغزي

ألجمعه 28-12-2018 -16:00

وسط حضور رسمي وجماهيري وبحضور النائب الدكتور وليد السهلاني ..أفتتح الدكتور عبدالامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والآثار مساء اليوم شارع الثقافة في مدينة الشطرة فيمحافظة ذي قار …والذي ضم فعاليات أدبية وثقافية وفنية منوعه. …

وقال الحمداني خلال تجواله واطلاعه على بعض المعروضات والمعارض أن مدينة الشطرة مدينة عريقة بإرثها الحضاري والثقافي فهي بوابةالناصرية الثقافية لما لها من تاريخ وأرث حضاري موغل بالقدم ،وفيها من نخب المثقفين والأدباء والاكاديمين ما يعززمثل هذه النشاطات .

وأكد ان الوزارة ستكون داعمة لمثل هذة الانشطة والفعاليات الشعبية والتي تنم عن بيئة ثقافية جاذبة لكل صور الإبداع والانجاز والتألق ..خصوصا وإنها تأتي بعد انتصارات شعبنا وجيشنا وحشدنا على قوى الظلام والارهاب..والتي لمسناها في بعض الصور والبوسترات التي عرضت اليوم..

وحضر حفل الافتتاح قائم مقام الشطرة محمد جهاد وجمهور غفير من النخب والرموز الثقافية والأدبية والإعلامية .

أنتهى .