العشائر تكشف عن تشكيل الحشد وحزب العمال مجلساً جديداً لقضاء سنجار

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، الخميس، قيام حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي بتشكيل مجلس جديد لقضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى.

وقال الحويت ان “حزب العمال والحشد الشعبي قاما بتشكيل مجلس جديد لقضاء سنجار، بدلاً من مجلس القضاء الرسمي والمعترف به حكومياً، والذي يمثل القضاء اساساً”.

واضاف ان “المجلس الجديد هدفه سرقة الأموال من خلال التعامل مع المنظمات الدولية والمحلية، وخلق فتنة طائفية في سنجار، مستغلين غياب نحو 80% من الاهالي بسبب نزوحهم الى اقليم كوردستان منذ الحرب ضد تنظيم داعش”.

وتابع الحويت “نحن كعشائر عربية نرفض تشكيل هذا المجلس، كونه لا يمثل سنجار، وهو غير قانوني ولا دستوري”، مبيناً ان “المجلس الاصلي هو من تم انتخابه من قبل اهالي القضاء”.

وطالب الحويت “رئيس مجلس محافظة نينوى والمحافظ، باصدار قرار منع هذا المجلس، الذي تم تشكيله من قبل منظمات ارهابية”، مؤكداً “دعم العشائر للمجلس الرسمي الذي يرأسه ويس نايف بدن، وقائممقام سنجار محما خليل”.

وشدد على “ضرورة اعادة الحكومة المحلية القانونية والمعترف بها رسمياً، وطرد الميليشيات، تمهيداً لعودة النازحين الى قضاء سنجار”.