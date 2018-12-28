المحقق الاستاذ يوضح لنا صفات المهدي كما في الروايات

بقلم ضياء الراضي

المهدي _عليه السلام_ هو الامام الثاني عشر من ائمة اهل البيت وهو الخليفة الثاني عشر من الخلفاء الذين نصت عليهم الروايات عن النبي المصطفى _صلى الله عليه واله وسلم_ بانه سوف يخلفه اثنى عشرخليفة وامام، كلهم من قريش من ال بيته علي امير المؤمنين _عليه السلام _ اولهم واخرهم المهدي المنتظر ذلك الشخص العظيم الذي يترقبه الجميع ويتلهف الى ساعة قيامة لانه لم يبقَ امل للمحرومين والمضطهدين لكونه املهم وهو من يعطيهم حقوقهم لان دولته هي العدل والانصاف والمساواةفكل دولة رفعت شعار المهدي ولم يكن قائدها الهاشمي المرتقب فهي دولة كاذبة دولة تريد ان تخدع الناس وكل شخص ادعى هذا العنون غير الحجة ابن الحسن _عليه السلام_ فهو كاذب ضال مضل فالمهدي الحقيقي هو من ال محمد من ابناء الحسين هو الامام التاسع من ائمة اهل البيت هو ذلكالشخص الذي اختص بصفات لا توجد عند غيره فهو اعلم الناس في زمانه وهو القائد الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملأت ظلما وجورا وهو الذي يملك الارض وعلى يديه يهتدي الناس وان وزيره النبي عيسى _عليه السلام_ فالمهدي الحقيقي هو مهدي ال محمد وهو القائد الهمام الذيعاش الغربة والظلم والاقصاء والغيبة الطويلة عن اتباعه ومريديه وقد اشار سماحة المحقق الاستاذ الى المهدي وصفاته تعليقا على رواية الالباني عن ابي سعيد الخدري في سنن ابي داود خلال المحاضرة الاولى من بحثه الموسوم ( الدولة..المارقة…في عصر الظهور…منذ عهد الرسول – صلى الله عليه وآله وسلّم -) بحوث: تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي بقوله :

(المهديُّ يملاْ الأرض قسطًا وعدلًا

الألباني رواه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -: المهدي مني أجلى الجبهة (انحصار الشعر عن مقدمة الجبهة) أقنى الأنف يملأ الأرض قسطًا وعدلًا.(حتى أعطي هذا العنوان والمعنى عن قصد حتى نوصل علامة وإشارة ودليل وبرهان إلى بعض الجهال ممن يعتقد ببعض الأشخاص أو ممن يعتقد بشخص وغيرهم يعتقدون بشخص آخر على أنه المهديّ، هذه مواصفات المهدي – سلام الله عليه -) وأقنى الأنف (أي أنفه طويل رقيق في وسطه حدب، محدبقليلًا) وبعد هذا هل يفسد؟ هل يعمل مع المفسدين؟ هل يمضي عمل المفسدين؟) يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، يملك سبع سنين. في سنن أبي داود كتاب المهدي.)

مقتبس من المحاضرة {1} من بحث ( الدولة..المارقة…في عصر الظهور…منذ عهد الرسول – صلى الله عليه وآله وسلّم -) بحوث: تحليل موضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي لسماحة السيدالأستاذ – دام ظله –

9 محرم 1438 هـ – 11 / 10 / 2016م

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