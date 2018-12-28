المهندس الأستاذ : الزهراء خرجت للمطالبة بالحق و ليس طلباً للسلطة

مما يؤسف له أن الإسلام و رجالاته و نسائه الذين هم مفخرة للعالمين بما قدموه من تضحيات عظيمة أنهم يُشوه تاريخهم و يَطعن بهم مَنْ لا يُميز بين الناقة و الجمل و مَنْ هو عنوانللجهل و التخلف فيأتي و بكل صلافة عين يعتدي على تلك الثلة الصالحة بتهم ما أنزل الله تعالى بها من سلطان فالدواعش دعاة الحرية و حماة الدين يتقولون ببدع و يطرحون الشبهات التي لا صحة ولا حجة لها من الأساس فقد اتهموا الرسول – صلى الله عليه و آله و سلم – بأنه رأىربه وهذا عين التجسيم و التشبيه الذي يعتقدون به نقلاً عن أئمتهم أعداء الإنسانية، أيضاً فلم يسلم الخلفاء الراشدين من أكاذيبهم و أباطيلهم فليس من المعقول أن الخليفة عمر الفاروق – رضي الله عنه – كان يأخذ القرآن من إبليس وكما يزعمون ؟ كذلك ما فعلوه بالصحابة الكرام – رضي الله عنهم – في طيبة من جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية و التاريخ بحجج واهية لا نعرف من أين جاءوا بها ؟ و يستمر مسلسل بدعهم و شبهاتهم أساس الفكر التكفيري المتطرف بكيل التهم على نساء الإسلام اللواتي قدمن المواقف المشرفة ومنهن السيدة فاطمة بنت محمد وهيالتي كانت تدافع عن الحق و تُدين بدين أبيها و تعمل على تقديم كل ما من شأنه أن يخدم الإسلام و يدفع بعجلته إلى الأمام و اليوم يأتي الغباء و الجهل و المكر و الخداع ممثلاً بدواعش الفكر المتخلف و النهج العقيم بؤرة الفساد و الإفساد ليشوه صورة هذه الجوهرة الفريدةمن نوعها فيلصق التهم بها ومن أبرزها أنها خرجت طلباً للكرسي و الجاه و السلطة و أنها بفعلها هذا قد شقت عصا وحدة المسلمين و أنها كانت تحرض على الفتنة، فلو تصفحنا التاريخ لوجدنا كذب و زيف هذه التهم الملصقة بحق الزهراء و أنها بريئة منها كما بريء الذئب من دم يوسف – عليه السلام – فالحقيقة تنافي هذه الترهات الداعشية و تكشف عمق الضحالة العلمية التي يقبعون فيها فهذه السيدة تخرجت من مدرسة النبي محمد و أنها ربيبة البيت المحمدي نشاةً و تربية، فضلاً عن أنها كانت موضع احترام عند المسلمين كافة و خاصة الخلفاء الراشدين و الصحابةالكرام – رضي الله عنهم – حتى أنها كانت الموسوعة العلمية لكل الرواة و كتبت الأحاديث الشريفة وفي هذا الخصوص فقد تطرق المهندس الأستاذ الصرخي في محاضرته (8) بتاريخ 12/8/2016 و التي تأتي ضمن بحوث تحليل موضوعي في العقائد و التاريخ الإسلامي قال فيها : ((خرجت فاطمة – عليها السلام- للاحتجاج على الآخرين بحقّ عليّ -عليه السلام- ومنزلته وأفضليته والوصية بإمامته كما فعل أئمة أهل البيت -عليهم السلام- من بعدها، ولم تكن المطالبة من أجل المنصب والكرسي والسلطة والمال والوزارة ورئاسة الوزراء والمصالح بالرغم من أنّه حقّهم، لكنهمسكتوا عن كل ذلك حفاظًا على السياق العام والمصالح العامة وعنوان الدولة وهيبتها.)).

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بقلم محمد الخيكاني