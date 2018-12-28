النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يفتتح مختبراً للصوت في مدرسة الحلة الابتدائية

افتتح النائب الاول الرئيس مجلس النواب العراقي السيد حسن الكعبي مختبراً للصوت لتعليم اللغة الانكليزية في مدرسة الحلة الابتدائية التابعة الى المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافةالثانية.

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان افتتاح مختبر الصوت يأتي ضمن حملة مدرستنا بيتنا التي اطلقتها الوزارة والتي تهدف الى تهيئة بيئة محببة وجاذبةللتلاميذ والطلبة عن طريق تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية ، مضيفاً ان الحملة اسهمت عن ترميم وتأهيل آلاف المدرس في المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، ومبيناً ان السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حضر حفلاً اقامته المدرسة بمناسبةالعام الميلادي الجديد لمشاركة اخواننا من ابناء الطائفة المسيحية افراحهم وتضمن الحفل تقديم عدداً من الفعاليات والنشاطات التي أكدت على أهمية العلم وحب الوطن .

من جانبه بين السيد حميد جحيجح مدير المدرسة الى أن إدارة المدرسة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للتلاميذ وتنمية قيم الحب للوطن وإتاحة حرية التعبير عن الرأي

هذا وحضر الحفل عدداً من الشخصيات الإعلامية والأدبية وإدارات المدارس ومدير مكتب مدير عام تربية الرصافة الثانية .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام