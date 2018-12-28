ايران تعرض على العراق انشاء محطات طاقة كهربائية

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان الانتصار في مجال توفير الطاقة الكهربائية هو انتصار للإعمار وعلامة تقدم للأمم ويجب ان يتجاوز العراق حالة التعثر في مجال الطاقة وان لانبقى دولة مستوردة وانما منتجة للطاقة .

جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، مؤكدا عمق وتنوع العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والايراني وموجها الشكر للجمهورية الاسلامية لسعيها لتطوير العلاقات بين البلدين ولتعاونها في تلبية احتياجات العراق من الكهرباء، منوها الى الاستعداد للتعاون وتذليل العقبات من اجل اكمال الاجراءات العملية والاجرائية وايجاد الحلول اللازمة وانجاح المباحثات بين المسؤولين والخبراء المعنيين بهذا الملف بين البلدين الجارين .

واشار الوزير الايراني الى استعداد بلاده التام تزويد العراق بالطاقة الكهربائية وإنشاء محطات الطاقة وصيانتها والمساعدة بتطوير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال وتدريب الكوادر العراقية والعمل وفق جدول زمني لتقليل الهدر الكبير وزيادة انتاج العراق من الكهرباء، اضافة للربط المباشر، مشيرا لإعداد مسودة تفاهم لتوقيع العقد المشترك .

من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان دول المنطقة تقع عليها مسؤولية كبيرة لترسيخ أسس السلام والاستقرار، وذلك عبر حوار جدي لتعزيز الثقة وبما يحقق رغبة التعاون المشترك وخدمة شعوب المنطقة.

وأشار خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إلى أهمية تطوير العلاقات في جميع الميادين خاصة في مجالي الطاقة والمياه وبما يعزز سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

من جهته أكد الوزير اردكانيان حرص إيران ورغبتها باستمرار التعاون مع العراق في كافة المجالات، سيما قطاع الكهرباء والطاقة والمياه واستثمارها من نواحي التوليد والتجهيز وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات.