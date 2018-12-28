بالصور: الخزعلي يرحب بعيسى قاسم في العراق.. وهؤلاء أبرز المشاركين بمجلس عزاء شاهرودي

عبر أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (27 كانون الأول 2018)، عن ترحيبه برجل الدين البحريني، الشيخ عيسى قاسم، في زيارته الى العراق.

وكتب الخزعلي عبر “تويتر”، حيث شارك الصور الخاصة به: “مع سماحة الشيخ المجاهد اية الله عيسى قاسم في مجلس عزاء اية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي”.

وأضاف: “نقول لسماحة الشيخ: من كل قلوبنا أهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك العراق وستعود الى وطنك البحرين عزيزا منتصرا”.

وكانت وسائل اعلام تناقلت أنباء عن زيارة قاسم الى النجف، وأشارت الى أنه “قد يقيم فيها، بعد سحب جنسيته من قبل الحكومة البحرينية”.

وبدوره، كشف مصدر مطلع في النجف، في حديث لـ (بغداد اليوم)، عن “الشخصيات الدينية التي شاركت في مجلس عزاء الشاهرودي، والذي أقيم في الحسينية الأعسمية التي نظمتها الحوزة العلمية في النجف”.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن الشخصيات هي: “السيد محمد رضا نجل المرجع الأعلى السيد السيستاني، المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى القاسم بعد مضي يوم واحد على تواجده في العراق، المرجع الديني الشيخ الفياض، الشيخ علي النجفي نجل الشيخ بشير النجفي، المرجع الديني الشيخ اليعقوبي، الشيخ محمد السند، الشيخ هادي ال راضي، أمين عام العصائب قيس الخزعلي، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، سيد جعفر الحكيم، سيد حسين الحكيم، السيد علي أكبر الحائري، السيد حسين بحر العلوم، وفد مكتب الصدر، ووفد مكتب الحائري”.