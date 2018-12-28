بالوثيقة.. رئيس أمناء شبكة الاعلام يطالب بانهاء رئاسة مجاهد أبو الهيل

طالب رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي بانهاء رئاسة مجاهد أبو الهيل للشبكة، على خلفية فقدان أحد الشروط المطلوبة لتولي رئاسة الشبكة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، روميل موشي ايشو، موجهة الى مفتش عام شبكة الاعلام، ذكر فيها ان رئاسة مجاهد أبو الهيل للشبكة تفقد أحد الشروط الرئيسية المطلوبة في عضوية مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة، بشأن حصوله على شهادة البكلوريوس من كلية الآداب في جامعة بغداد، ورفض الكلية تصديق صحة صدور شهادته منذ أكثر من عام، الامر الذي يعد فقدانا لاحد شروط الرئيسية.

وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

وتشير وثيقة صادرة عن جامعة بغداد، موجهة إلى شبكة الاعلام العراقي، في عام 2011، إلى صحة صدور وثيقة تخص أبو الهيل تحمل الرقم 1677 صادرة في عام 2007.

وتشير وثيقة أخرى اطلعت عليها “بغداد اليوم”، إلى منح أبو الهيل درجة الماجستير في علم الاجتماع من كلية الآداب في جامعة بغداد، حيث نص أمر جامعي صادر في عام 2012، على منحه الدرجة العلمية.