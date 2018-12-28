بعد ترامب .. وزير الخارجية الامريكي يزور بغداد

اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور العاصمة بغداد في بداية العام المقبل.

وقالت ساندراس للصحفيين ان بومبيو سيلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد في 11 يناير القادم.

وقام رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد وهي أول زيارة له لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.

وقال قال الرئيس الأميركي للصحفيين على هامش الزيارة أنه لا خطط لديهم لسحب القوات الأميركية من العراق.