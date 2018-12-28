Posted on by

ترامب متهم بارتكاب خطأ أمني خلال زيارة العراق

اتهم خبير أمني، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بارتكاب خطأ أمني خلال زيارته القصيرة المفاجئة إلى العراق الأربعاء.
ونقلت “نيوزيوك” عن الخبير في الاستخبارات مالكولم نانس “حتى وإن كان القائد الأعلى للقوات المسلحة” كشف هوية هؤلاء الجنود قد يصبح “دعاية كبرى في حال أسر أحدهم من قبل حكومة معادية أو مجموعة إرهابية”، وفق “فرانس برس”.

وكان ترامب وصل إلى قاعدة عيد الأسد الجوية غربي العراق، مع مغيب شمس الأربعاء، لتفقد القوات الأميركية بمناسبة عيد الميلاد، وذلك برفقة زوجته ميلانيا.

وخلال الزيارة كشف ترامب عن طريق الخطأ هوية أحد عناصر في وحدة النخبة “النايفي سيلز”.

ويحيط الجيش الأميركي هذه الوحدة محاطة بسرية وإذا تم تصوير عناصرها في ساحات المعركة يتم التشويش على وجوههم لعدم التعرف على هوياتهم.

ونشر ترامب على تويتر فيديو مع عسكريين أميركيين، وفي لقطة يرفع ترامب أصبعه تأييدا قرب مجموعة قد تكون تضم عناصر من القوات الخاصة.

وخلال التصوير في قاعة الطعام في القاعدة قال رجل يدعى كيو لي لترامب إنه قس في “النايفي سيلز”.

وأوضح العسكري أن ترامب رد قائلا “في هذه الحالة لنلتقط صورة”.

ونال الفيديو الذي نشره ترامب 4.6 مليون مشاهدة حتى مساء الخيمس، وانهالت مئات التعليقات التي انتقدت سلوك الرئيس الأميركي الذي قد يعرض جنوده للخطر.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close