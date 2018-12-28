حكومة اقليم كوردستان تعلن نسبة المحكومين بالإرهاب في سجونها

اعلن مسؤول ادارة السجون في اقليم كوردستان شوان صابر يوم الخميس ان نسبة المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب في سجون الاقليم تبلغ 6%.

وقال صار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اربيل انه “استطيع الجزم بأن 100% من السجون في العراق واقليم كوردستان ليس باستطاعتها تأمين الملابس الملونة الخاصة بالمحكومين لذا فانهم يبقون بملابسهم الشخصية طيلة مدة محكوميتهم”.

واضاف ان “السجون تقدم ثلاث وجبات للنزلاء ولكن لدينا مشاكل في عدم امكانية مراعاة من يعاني الامراض المزمنة في اعداد الطعام”.

وتابع صابر انه “للاسف 87% من السجون في العراق والاقليم لا تستطيع تأمين العلاج واجراء العمليات الجراحية”، مردفا بالقول ان “هذا يعد امرا خطيرا”.

واشار الى ضبط مواد مخدرة في السجون بمرات عدة، مستدركا عدم تسجيل ولا حالة تعذيب واحدة بحق النزلاء.

ونوه المسؤول الحكومي الى ان المحكومين بقضايا تتعلق بالإرهاب يمثلون 6% من مجموع النزلاء في سجون اقليم كوردستان.