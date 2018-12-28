خطيب جمعة طهران يعلق على زيارة ترامب الى العراق: تمثل غاية العار والذلة

وصف خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران آية الله أحمد خاتمي، زيارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” السرية إلى العراق بعد أن أنفقت واشنطن 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، بأنها “تمثل غاية العار والذلة واعتراف بالعجز والمهانة”.

وتطرق جمعة طهران الي الزيارة السرية والخفية التي قام بها ترامب لمدة أربع ساعات الى العراق في قاعدة عين الأسد العسكرية بطائرة مُطفأة الأضواء.

واضاف “لقد رأينا زيارة ترامب السرية الى العراق، ورأينا كيف وبأي ذل تبقى الطائرة بإضاءة مظلمة ليلا في القاعدة العسكرية، ويضطر الى انهاء رحلته الى الشرق الاوسط، ويحاول بكل وسيلة ان اخفاء هذا الموضوع”.

ونوه خاتمي الى ما قاله ترامب عن هذه الزيارة وإعترافه حيث قال: “إنه مثير للحزن جداً أن نُرغَم على السفر الي الشرق الاوسط خفيةً وبسريّة تامة كي نصل اليها بأمان بعد ما أنفقنا من تكاليف باهظة بلغت 7 ترليون دولار”.

ورأى خطيب صلاة جمعة طهران بأنّ “هذا الاعتراف الذي جاء علي لسان ترامب صوّر للعالم الهوان والعجز الامريكي وضمّ في طياته إقراراً بأحقية ما يُطلقه الشعب من هتاف: (الموت لأمريكا).