خطيب شيعي يهاجم انتشار ملابس “بابا نؤيل” واشجار الميلاد بالعراق: تبعية للنصارى

وجه خطيب جمعة الصلاة المركزية للتيار الصدري في البصرة مثال الحسناوي، انتقادا لاذعا لإقبال العوائل العراقية على شراء ملابس “بابا نؤيل” وشجرة الميلاد، واصفا ذلك بانه “تبعية للنصارى”.

وقال الحسناوي في خطبة صلاة الجمعة “اننا اصبحنا تابعين للنصارى”، مردفا بالقول انه “عندما ارى في كربلاء والنجف وفي البصرة وبغداد وباقي المحافظات العراقية ملابس (بابا نؤيل) وشجرة الميلاد تباع في الاسواق وتشتريها العوائل فرحين بها لكي يحتفلون بـ”الكريسمس” هذه تبعية للنصارى”.

ونوه الى ان “ولادة المسيح لم تكن في فرنسا ولا فلسطين ولا بلاد الشام لانها لم تكن بها نخيل مستدلا بالآية القرنية التي تقول (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا)، متسائلا “انتم اهل البصرة النخيل متى تثمر وتساقط رطبا جنيا في فصل الشتاء ام الصيف”؟

وتابع الحسناوي ان “ولادة عيسى لم تكن في الشتاء بل بالصيف وهذا ما ينص عليه القران واما في الانجيل ففي الاصحاح 124 من انجيل لوقا ينص على ان ولادة السيد المسيح حين كان الرعاة يرعون اغنامهم ولنسأل الرعاة متى يتم الرعي في الشهر الـ12 بعز الشتاء وفي فلسطين لكي يتجمد الراعي واغنامه ام في الصيف”؟، مجيبا بالقول ” افضل الرعي في ايام الصيف، و ولادة السيد المسيح في 25/12 من كل عام ليست صحيحة”.