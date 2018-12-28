رقم خيالي عن مشاريع متلكئة في محافظة عراقية

كشفت هيأة النزاهة يوم الخميس عن أن مجموع المشاريع المُتلكِّئة في محافظة كربلاء بلغ (274) مشروعاً، منها 74مشروعاً استثمارياً بلغت نسبة إنجاز 53 منها صفراً% ، موضحة أنَّ خمسة مليارات دولار كلفة المشاريع المتلكئة في المحافظة.

مشاريع استراتيجية

الهيأة كشفت في تقريرٍ لها أن إجمالي كلف 200 مشروعٍ متلكئٍ ضمن المشاريع التي تُنفَّذُ من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثماريَّة لعددٍ من الوزارات بلغت (1,200,000,000,000) ترليون دينار، مبيِّـنةً أنَّ من بينها قرابة (800,000,000,000) مليار دينار للمشاريع الاستراتيجيَّـة، أبرزها تنفيذ مجمع أبنية المحافظة بكلفةٍ ناهزت (257,000,000,000) مليار دينارٍ، والمرحلتان الأولى والثانية من مشروع محطة ضخ الرزازة بأكثر من (185,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافةً إلى الطريق الرابط الجنوبيِّ الذي بلغت كلفته (111,000,000,000) مليار دينارٍ ودوار الإمام الحسين الثاني بــ (76,000,000,000) مليار دينارٍ.

160 ملياراً للبلديات

وأضاف التقرير أنَّ كلفة المشروعات البلديَّة تجاوزت (160,000,000,000) مليار دينارٍ خُصِّصَت لتنفيذ 47 مشروعاً في المحافظة ، منها (24,000,000,000) مليارَ دينارٍلطريق ياحسين باتجاه محافظات بغداد والنجف وبابل، وتأهيل وتبليط عددٍ من الشوارع الرئيسة والداخلية وعددٍ من الأحياء والمناطق مثل تأهيل شارع المركز، جزءٌ من دوار الإمام الحسين الأول بلغت كلفته قرابة (14,000,000,000) مليار دينارٍ، فضلاً عن (26,000,000,000) مليار دينارٍ لشراء آلياتٍ تخصُّصيةٍ لمديرية بلديَّة كربلاء وعددٍ من الدوائر البلديَّـة، مع تنفيذ عددٍ من شبكات الماء الصافي في مركز المحافظة.

الصحة والتربية

التقرير أكد أن كلفة 44 مشروعاً متلكئاً في مجالي الصحَّة والتربية تخطت (65,000,000,000) مليار دينارٍ، منها (40,000,000,000) مليار دينارٍ لبناء أكثر من 30 مدرسةً وروضة أطفالٍ، وإنشاء مركزٍ للبحث العلميِّ، مع تشييد قسمٍ داخليٍّ في المعهد التقنيِّ، مُوضحاً أنَّ المبالغ المُخصَّصة للصحة كانت أكثر من (25,000,000,000) مليار دينارٍ، لإنشاء صالة عملياتٍ ملحقةٍ بمستشفى الحسين بـ (10,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافةً إلى عددٍ من المراكز الصحيَّـة والمرحلة الثانية من مشروع مركز البحوث والوقاية الدوائيَّـة.

الماء والكهرباء

ولفت التقرير إلى أنَّ كلفة مشاريع الماء والكهرباء والمجاري تجاوزت (80,000,000,000) مليار دينارٍ، منها (63,000,000,000) مليار دينارٍ لتنفيذ محطات رفعٍ مع شبكات مجاري ومحطات معالجة وتنفيذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربلاء المُوحَّد وتجهيز أنابيب (دكتايل) لشبكات الماء وغيرها من مشاريع الماء والمجاري، إضافة إلى (18,000,000,000) مليار دينارٍ لتأهيل وتحويل الشبكة الكهربائيَّة الهوائية إلى أرضيةٍ في عددٍ من مناطق مركز كربلاء، وتنفيذ أعمال مشروع تجهيز وإنشاء محطة كهرباء في قضاء عين التمر.

المشاريع الاستثمارية

التقرير أشار إلى أنَّ كلفة المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 74 مشروعاً ناهزت (4,000,000,000) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، إذ بلغت كلفة مشاريع المجمعات السكنية (1,900,000,000) مليار دولار، أبرزها مشروع مجمع جنات الحسين السكنيِّ بــ (467,000,000) مليون دولارٍ، ومدينة الحسين العصرية التي وصلت إلى (240,000,000) مليون دولارٍ، إضافةً إلى مدينة السلام بقرابة (237,000,000) مليون دولارٍ، ومجمع أملاك بــ( 144,000,000) مليون دولارٍ، أما الفنادق والمجمعات السياحيَّـة، فقد وصل مجموع مبالغها إلى (750,000,000) مليون دينارٍ، ضمَّت مجمع مدينة نور الحسين الترفيهيَّـة بكلفة (151,000,000) مليون دولارٍ، ومجمعي واحات كربلاء ونوارة الأملاك بـ ( 195,000,000) مليون دولارٍ وفندق كربلاء ستي سنتر بمبلغ (54,000,000) مليون دولارٍ.

المصانع والمستشفيات

وأوضح التقرير أنَّه تمَّ منح عدَّة إجازات ٍاستثماريَّـةٍ لإنشاء مصانع ومعامل بأكثر من (620,000,000) مليون دولارٍ، كان من بينها مصنعا إنتاج الأسمدة والحديد والصلب بــ (256,000,000) مليون دولار، إضافةً إلى معملي إنتاج الألبان والموادِّ الغذائيَّة ومعمل الألياف بكلفة (278,000,000) مليون دولارٍ، وبيَّـن التقرير أنَّ كلفة المشاريع الصحيَّـة الاستثماريَّـة قاربت (200,000,000) مليون دولارٍ لإنشاء عددٍ من المستشفيات مثل مستشفى الأمراض القلبيَّـة الذي تجاوز (62,000,000) مليون دولارٍ ومستشفى الأمراض السرطانية بـ (58,000,000) مليون دولارٍ.

وتناول التقرير مشاريع إنشاء مجمعاتٍ تجاريةٍ بأكثر من (170,000,000) مليون دولارٍ، أبرزها مجمعا بوابة كربلاء ونبع العراق بـ (116,000,000) مليون دولارٍ، إضافةً إلى مشروع تدوير النفايات وتوليد الطاقة الكهربائيَّـة الذي وصلت كلفته إلى (48,000,000) مليون دولارٍ ، فضلا عن مجمعاتٍ رياضيةٍ ترفيهيةٍ بأكثر من (30,000,000) مليون دولارٍ.