قريبا افتتاح مختبر للتحليلات المرضية في الحارثية

تماشياً مع إحتياج المواطن البغدادي لمشاريع تنهض بالواقع الصحي تسعى هيئة استثمار بغداد وبدعم واشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي الى رفد العملية الاقتصادية عموما والاستثمارية على وجه الخصوص بمشاريع صحية تساهم في دفع الواقع الصحي نحو الأمام .

المختبرات التحليلية والمستشفيات التي أجازتها الهيئة بإجازات إستثمارية كثيرة ومن بينها إنشاء مختبر تحليلات مرضية في منطقة الحارثية على مساحة واسعة بواقع طابقين ، الأرضي مقسم الى ثلاث شعب مختبرية والطابق الأول يحتوي على قاعاتعدد اثنين خاصة بالدورات التدريبية مع ملحق للاستراحة .

المختبر مجهز بأحدث الاجهزة التحليلية والمختبرية التي تساهم في عدم لجوء المواطن البغدادي الى مختبرات خارج البلاد وبتكاليف باهضة ومايميز المشروع أيضا أنه يعمل على تدريب المختبريين على احدث الأجهزة من خلال دورات تدريبية مكثفةداخل المختبر وعلى يد مدربين متخصصين .

المشروع وصل الى مراحله النهائية وسيتم افتتاحه بشكل رسمي قريباً .