كارلوس شاهين ينال جائزة مهرجان لبنان الوطني للمسرح

نظم في مسرح المدنية مهرجان لبنان الوطني للمسرح، بعد اختيار الهيئة العربية للمسرح لبنان ليكون ليحيي هذا العام المهرجان الوطني للمسرح، بمبادرة من حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية ونقابة الممثلين في لبنان، والذي تسلم إدارته المسرحي الكبير رفيق علي أحمد. وشارك في المهرجان في مسرح المدينة عدد كبير من المسرحيين كتّاباً ومخرجين وممثلين.

وأثبت الممثلون تفوقهم في رفع مستوى العروض الفنية، وتبيّن الأمر من الحضور الجماهيري الكبير والمتنوع، خاصة الحضور الشبابي اللافت، ما يبشر بالخير ويحقق الهدف المنشود من إقامته.

وكان للنقابة دور فاعل في تنظيم المهرجان الذي سمي بدورة أنطوان كرباج حيث منح فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الفنان كرباج وسام الأرز برتبة ضابط.

وقد سلّم رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان وعضو اللجنة العليا لمهرجان لبنان الوطني للمسرح النقيب نعمة بدوي في دار النقابة جائزة الهيئة العربية للمسرح وقيمتها عشرة آلاف دولار للمخرج كارلوس شاهين عن أفضل عمل مسرحي “وهم” للكاتب الروسي إيفان فيريبايف وأداء كارول الحاج وجوزف زيتونة وسيرينا الشامي ووسام فارس.

ويذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تألفت من:

د. علي الصمد مدير عام وزارة الثقافة، رئيساً

عبيدو باشا: امين سر اللجان

فائق حميصي، عضو مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

د. نقولا دانيال، مخرج وممثل واستاذ في الجامعة اللبنانية

النجم بديع ابو شقرا، ممثل

نعمة بدوي، نقيب الممثلين ممثل ومخرج

مدير المهرجان، المسرحي الكبير رفيق علي أحمد

أما لجان التحكيم فقد تشكلت من:

الناقد عبدو وازن رئيساً

ميشال جبر، مخرج واستاذ في جامعة القديس يوسف – عضو

جوليا قصار، ممثلة واستاذة في الجامعة اللبنانية – عضو

لينا أبيض، مخرجة واستاذة في الجامعة اللبنانية الأميركية – عضو –

لينا سعادة جبران، رئيسة قسم المسرح في جامعة الكسليك – عضو –

اما لجنة اختيار العروض فقد تألفت من :

عالية الخالدي، مخرجة واستاذة جامعية

جاك مارون، ممثل، مخرج ومنتج ومدرب

جوزيف طوق، ناقد مسرحي

جوائز الهيئة العربية للمسرح توزعت على الشكل التالي:

أفضل اخراج، لينا خوري عن مسرحية حكي رجال

أفضل أداء للرجال، غبريال يمين، مسرحية حكي رجال

أفضل أداء للإناث، يارا أبو حيدر، مسرحية البيت

أفضل نص محلي الكاتبة أرزة خضر، مسرحية البيت

أفضل مؤثرات موسيقية وصوتية ، باتي توتل، مسرحية فريزر

أفضل عمل مسرحي، كارلوس شاهين، مسرحية وهم

جائزة الهيئة العربية للمسرح، السينوغرافيا، ماريز عبد المسيح عن مسرحية شخطة شختين

تنويه بنص مسرحية البحر أيضاً يموت للمخرج الدكتور أنطوان الأشقر

تنويه بأداء الممثلة جسي خليل.

بعد ذلك اختتمت إدارة المهرجان حفلها المسرحي الكبير بتوجيه كلمة شكر إلى صاحب المبادرة، حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح لاختياره لبنان لإقامة مهرجان لبنان الوطني للمسرح، والى كل من ساهم بإنجاح هذا الحدث الفني الوطني الهام

كلام صور

1- نقيب الممثلين نعمة بدوي عم يسلم كارلوس شاهين شيك جائزة الهيئة العربية للمسرح وقيمتها عشرة آلاف دور.

2- وزير الثقافة غطاس خوري يقلد الفنان الكبير أنطوان كرباج وسام الأرز برتبة ضابط الذي منحه اياه فخامة رئيس الجمهورية

3- نعمة بدوي وانطوان كرباج، ورفيق علي أحمد

4- الممثل أنطوان كرباج

5- نعمة بدوي وانطوان كرباج