ماذا يريد الاردن العاق من العراق؟

احمد كاظم

الاردن بلد شحاذ منذ نشوء مملكته و اعتمد على العراق في مجال النفط و تصدير البضائع السكراب و في التعليم خاصة الجامعي منه.

زيارات الوفود الاردنية للعراق لا تنقطع بالرغم من ان ملك الاردن الشحاذ عدو للعراق صدّر ارهاب القاعدة و داعش و السبب طائفي وهابي و ملك الاردن العاق حذّر من الهلال الشيعي.

الاردن الشحاذ يريد ان يعيش على نهب نفط العراق خاصة من خلال مد انبوب النفط من البصرة الى العقبة لكي يشفط النفط بدون حسيب او رقيب.

ملك الاردن الشحاذ يريد مدن صناعية لكي يوفر البضائع السكراب و القضاء على ما تبقى من الصناعة في العراق و اعفاءات كمركية لكي يسيطر على السوق ليبيع البضائع المنتهية الصلاحية على راسها الادوية ليقتل العراقيين.

الاردن يريد ان يشارك في الاستثمار في العراق بينما حكومته و شركاته مفلسة لكي ينفذ مشاريع خائبة و ينهب المال العام.

العراق الان بلد فقير بينما الخليج الوهابي على راسه السعودية غني و ملك الاردن خادم مطيع لملوكه و امرائه خاصة في تصدير الارهاب الوهاب للعراق و سوريا و السؤال:

لماذا لا تهب السعودية نفطها للأردن و هي اكبر مصدر للنفط؟

الجواب لان الملك السعودي يدفع الاجر للملك الاردني الشحاذ حسب حاجة السعودية اليه لكي يبقى خادما مطيعا ينفذ ما يؤمر به.

الاردن نهب نفط العراق في العهد الملكي لان ملك العراق و ملك الاردن من نفس العائلة ثم نهبه في عهد صدام لان المقبور الملك حسين اطلق الصواريخ على ايران بأصابعه الملكية و السبب طائفي وهابي.

يا رئيس وزراء العراق:

الاردن بلد افقر من العراق و الاعتماد عليه في الصناعة و الزراعة و الاستثمار خيانة لانه يستورد البضائع السكراب بأنواعها من العالم ثم يعيد تغليفها و يغير تاريخ صلاحيتها ليصدرها الى العراق.

الغش في مجال و الاحذية و الملابس مضر للمستهلك العراقي و لكن تصدير الادوية الفاسدة و الطعام الفاسد يقتل المستهلك العراقي و قبل اسابيع قبض على شحنة كبيرة من الادوية الاردنية الفاسدة و انت صامت يا رئيس الوزراء لان ادويتك فرنسية.

يا اهل البصرة شاربي الماء الخابط الملوث ليكن شعاركم نفط البصرة للبصرة و ليس للأردن عدوكم ملكا و حكومة و شعبا.

يا اهل البصرة شاربي الماء الخابط الملوث مع انكم اهل النفط سببه حكومات محلية و مركزية فاسدة و رئيس الوزراء الحالي من نفس العجين سيهب نفطكم للأردن العاق لانه فرنسي و ليس بصراوي.

الحل: إقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لينعم ولد الخايبة بارضهم ونفطهم بدلا من تصديره للأردن العاق و شربهم للماء الخابط الملوث.

يا اهل الوسط و الجنوب العراق مقسم لدولة كردية صوت اهلها على الانفصال و اخرى عرييه سنية احتضنت القاعدة و داعش بجهاد النكاح و احتفلت جامعاتها و اهلها برفع صور صدام الذي قتلكم.

الخلاص الان قبل غد و بكل الوسائل من الفاسدين الذين خانوا الامانة و يعارضون دولة الوسط و الجنوب.

ملاحظة: يا رئيس الوزراء: لا تهب للأردن ما لا تملكه انت و من معك و ليكن نفط الوسط و الجنوب لأهل الوسط و الجنوب و مشروع انبوب النفط للعقبة يعني نهبه بينما العراق فقير اهله يشربون الماء الخابط الملوث.