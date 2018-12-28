مصدر: خلافات تشكيل حكومة كردستان كبيرة ومنصب محافظ كركوك يدخل دائرة الحوار

كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة، ان خلافات تشكيل حكومة اقليم كردستان كبيرة، فيما اشار الى ان منصب محافظ كركوك يدخل دائرة الحوارات التي وصلت الى طريق مسدود.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله انه “على الرغم من إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان الا أن القوى الكردية لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة للإقليم”، مبينا ان “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك كل طرف بموقفه”.