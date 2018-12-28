مصدر: خلافات تشكيل حكومة كردستان كبيرة ومنصب محافظ كركوك يدخل دائرة الحوار

كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة، ان خلافات تشكيل حكومة اقليم كردستان كبيرة، فيما اشار الى ان منصب محافظ كركوك يدخل دائرة الحوارات التي وصلت الى طريق مسدود.
ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله انه “على الرغم من إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان الا أن القوى الكردية لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة للإقليم”، مبينا ان “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب تمسك كل طرف بموقفه”.
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واضاف أن “قوى المعارضة الكردية ما زالت تنأى بنفسها عن هذه الحوارات”، مشيرا الى ان “الخلافات بشأن المناصب المهمة في حكومة كردستان العراق كبيرة”.
وتابع ان “الأحزاب هناك أدخلت منصب محافظ كركوك ضمن دائرة الحوار، ليتم الاتفاق عليه ضمن صفقة واحدة تتضمن أيضاً تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا الى ان “الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح) يتمسك بشدة بمنصب محافظ كركوك الذي تولاه خلال السنوات الماضية، لكن هذا الأمر لم يلق موافقة من جميع الأحزاب الكردية”.
يشار إلى أن الحكومة العراقية السابقة أقالت عام 2017 محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وهو من قيادات “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وبعد دخول القوات العراقية للمحافظة في تشرين الأول من العام الماضي تم تنصيب راكان الجبوري، وهو من القومية العربية محافظاً لكركوك بالوكالة.