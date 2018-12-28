مصرع شخص واصابة اخر بحادث سير جنوبي بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان شخصا لقي مصرعه واصيب اخر اثر حادث سير جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “حادث سير وقع في نزلة جسر المهدية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، اثر انقلاب عجلة نوع (كيا)”.

وأضاف، أن “الحادث اسفر عن مصرع شخص واصابة اخر بجروح”.