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مصرع واصابة 4 اشخاص بتصادم مروع بمنطقة في إقليم كوردستان

أعلنت مديرية شرطة قضاء “سوران” شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن مصرع شخصين واصابة اثنين اخرين بحادثة سير مروع.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان شاحنة حمل كبيرة وسيارة نوع “كيا سيراتو” تصادمتا في مدينة “حاجي عمران” التابعة لناحية سوران.

واوضح البيان ان الحادث اسفر عن مصرع شخصين احدهما يدعى “تحسين عبد القادر علي) من مواليد عام 1983 من اهالي اقليم كوردستان، والاخر يدعى (محمد محمد رضا) يحمل الجنسية الايرانية.

واضاف البيان ان شخصين اخرين كانا يستقلان السيارتين اصيبا بجروح ايضا تم نقلهما الى مستشفى الطوارئ تلقي العلاج فيما تم نقل جثتي الصريعين الى دائرة الطب العدلي في قضاء “سوران”.

من جهته قال المتحدث باسم شرطة “سوران” الرائد سعدون هاوديني ان سائق الشاحنة ايراني الجنسية وتم ايداعه بالحبس وفق قرار صادر عن قاضي التحقيق.

وتشهد المناطق الحدودية ومنها محل الحادث تساقط للثلوج بغزارة تسبب باغلاق احد الطرق الرئيسة بين ايران واقليم كوردستان.

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