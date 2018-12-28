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من تـزعــل

من تـزعــل

ميسون نعيم الرومي

من تزعل

تطفه الدنيه اوظلمه اتصير

تبچي العين ابلايه ادموع

لطيوراتهاجركلهه اتغيب

ايمر العيد ابلايه اشـموع

والجرح ايخضرله اجروح

حزن ايجذّر بيه افروع

والگلب امصدع موجوع

روح ابدربك ابعد روح

وانت الغاوي يالمدلوع

كل يوم اوتتكسر لضلوع

سدينه الباب اوبس عاد

ياگلبي اشمالك موجوع

من ترضه

تحله الدنيه الگمره اتضوي

ليلو اخدودك وي مرجان

انجوم الجيدك عقد اتصير

اشفافك چن ورد الرمان

والروح اتـورد قـداح

النرجس يتمايل فرحان

ايحير الليل ابذياله ايلملم

حلوه الدنيه ابلايه احزان

بس طبعك يتغير كل يوم

اربابه او نفس الالحان

راح العمر ابايدك ضاع

والدمعه التچوي الأجفان

صارت ذكرى ابلا عنوان

واتساوه الچان او ماچان

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ديسمبر / 2018

ســــــــــتوكهولم

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