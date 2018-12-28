مهرّج إيطالي يترك بسمة على وجوه مئات الأطفال الذين تاثروا بالنزاع.

متابعة / جميل الجميل

ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى ” مركز شباب برطلة وبعشيقة ” إستضافت منظمة جسر إلى (UPP) ساحرا ومهرّجا إيطاليا ولاعب الخفّة ليزرع البسمة على وجوه الأطفال في روضة إزهار المستقبل في بعشيقة وروضة أحباب الصديقة في برطلة صباح هذا اليوم المصادف 27 من كانون الأول 2018.

جاءت هذه المباردة لتخفيف التوترات الحاصلة لدى الأطفال الذين تأثروا بالنزاعات والصراعات والحروب وإدخالهم في جوّ الترفيه والمتعة والخفّة.

استهدفت هذه المبادرة الأطفال الأيزيديين والمسلمين الشبك والتركمان في ناحيتي برطلة وبعشيقة لإخراجهم من أجواء الحروب والنزاعات.

قالت مديرة روضة احباب الصديقة في برطلة ” زينب عبد السلام ” نشكر منظمة UPP الإيطالية ومشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى لهذه المبادرة المهمة التي تحصل لأول مرّة في برطلة مع ساحر ومهرّج دولي ورسم البسمة على وجوه الاطفال ، وكان اليوم يوماً ممتعا وجميلا وأضاف حضورا للبهجة في روضتنا .

وأضاف الساحر والمهرّج الإيطالي “ماركو روداري” الذي قدّم هذه المباردة ” اليوم هو يوم مهم جداً لأنّها المرّة الأولى التي أقدّم عرضا في محافظة نينوى وخاصة بالمناطقالتي تاثرت بالصراعات والنزاعات ، وأنا سعيد جدّا لأنّ هؤلاء الأطفال يحصلون للمرّة الأولى على هذه المتعة ، ورسالتي لجميع البلدان التي تأثرت بالنزاع هي (حينما يضحك طفلاً واحداً تنتهي الحرب) ونستطيع أن نعمل مع هؤلاء الاطفال خاصة بعد إنتهاء الحرب لجعلهم يستمتعونبأيامهم.

فيما أضاف مدير روضة أزهار المستقبل “جلال الفاتي ” إنّ هكذا مبادرات تجعل الاطفال يتهيّئون للإستعداد إلى دمجهم في المجتمع والمحافظة عليهم من تأثّرهم بالنزاعات والصراعاتوالحروب وإزالة الحزن ومظاهر الحرب عن وجوههم ، واليوم وفي هذه الأيام الصعبة نستطيع أن نقضي على الحروب من خلال الضحكة والإبتسامة والأنشطة المجتمعية الإيجابية التي تساهم في تعزيز السلام والتماسك المجتمعي بين المكونات.

جدير ذكره أنّ مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى هو مشروع لبناء السلام في محافظة نينوى تموّله الوزارة الفدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية ومشروع سلامتك هو مشروعيقدّم خدمات الصحة الإنجابية والنفسية والإجتماعية وتموّله الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ووتنفّذهما منظمة جسر إلى (UPP).