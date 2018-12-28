مواقع لبنانية حجبت بشكل مفاجئ… والسبب اسرائيل!

نشرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي اللبنانية، SMEX، خبرًا مفاده أنّ السلطات اللبنانية حجبت بشكل مفاجئ موقع “ويكس” الإسرائيلي المنشأ، وبالتالي حُجبت المواقع اللبنانية المبنية على برمجيته.

ولفتت المنظّمة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ هذا القرار صدر فجأة ومن دون أيّ مهل، الأمر الذي يؤثر على مئات المواقع الإلكترونية في لبنان، مضيفةً أنّ أصحاب المواقع الإلكترونية لم يدركوا بحجب برمجية “ويكس” إلا بعدما بدأوا يلاحظون عدم قدرتهم على الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية التي تستخدم تلك المنصة من لبنان. حتّى أنّ بعضهم سأل عبر وسائل التواصل عن الموضوع.