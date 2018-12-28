نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء …وزير الصناعة والمعادن يستقبل رئيس الوزراء الأردني

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي استقبل وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري رئيس الوزراء الأردني السيد عمر الرزاز الذي وصل العاصمة بغداد على رأس وفد وزاري عصر هذا اليوم الجمعةفي زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

واكد السيد الوزير خلال اللقاء حرص العراق على اقامة علاقات متميزة مع الشقيقة الاردن واهمية تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات والقطاعات بمايخدم مصالح شعبيهما.

من جانبه اعرب السيد عمر الرزاز عن ترحيبه وسروره بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية ، مؤكدا رغبة الحكومة الاردنية بزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتوطيد العلاقات مع العراق.

وسيجري الوفد الأردني مباحثات ولقاءات مشتركة مع السادة المسؤولين في الحكومة العراقية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.