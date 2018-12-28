“واشنطن بوست” تروي قصة آخر كوب شاي لخاشقجي قبل اغتياله

واشنطن ــ

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتفاصيل قصة آخر كوب شاي احتساه داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبيل مقتله.

ونقلت الصحيفة الأميركية، أول من أمس الإثنين، عن مسؤول مخابراتي غربي (لم تسمّه) قوله إن “خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله”.

وأفاد المصدر بأن واقعة الشاي حدثت “قبل لحظات من تخديره (الصحافي المغدور)، ومن ثَم (جرى) قتله وتمزيق جثته”.

ووفقا لـ”واشنطن بوست”، التي كان خاشقجي أحد المساهمين فيها بمقالات الرأي، فإنه عندما وصل إلى القنصلية السعودية سأله أحد أعضاء الفريق “عما إذا كان يرغب في تناول الشاي”.

وأكدت أن “صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي، كشفت عن شعوره بعدم الارتياح”.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي داخل القنصلية.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.