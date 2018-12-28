وزارة الهجرة والمهجرين تهنئ الشعب العراقي بذكرى ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام

ترفع وزارة الهجرة والمهجرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الطوائف المسيحية وعموم الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

مبينةًً ان ذكرى الميلاد تمثل استمرار الأمل والنور والسلام والمحبة وهو جوهر الرسالة السماوية التي حملها السيد المسيح وبشر بها انتصاراً للحق في مواجهة الظلم وجبروتالباطل مثمنةًً في الوقت نفسه المواقف البطولية والانسانية التي جسدها احرار مدرسة السيد المسيح عليه السلام من خلال تضحياتهم وثباتهم وصبرهم في سبيل الحفاظ على وحدة العراق ومقدساته وكرامته.

وتعرب الوزارة عن أملها في أن يشهد العام المقبل 2019 عودة جميع النازحين الى مناطقهم الاصلية والمهاجرين الى بلادهم للمساهمة في اعادة الاعمار .

قسم الاعلام