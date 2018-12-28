(((( يجب على مملكة البحرين احتضان مجاهدي خلق الإيرانية وثوار الأحواز الشيعية العربية والأحزاب الكوردية المعارضة لإيران وحزب البعث العراقي ،ردا على تدخل اللا اخلاقي لنوري المالكي وعملاء ايران في شؤون دول الخليج)))). بِسْم الله وبه نستعين……كتبت مرارا وتكرارا ان العراق يعيش أزمة رجال سياسة او رجال دولة او بالأحرى لايوجد لدينا دبلوماسية ولا دولة ولا حكومة ولاهم يحزنون .شيعة العراق اهانوا أنفسهم قبل ان يهينوا دولة اسمها العراق وأصبح العراقي أضحوكة بعين الأخريين ،قديقول البعض ان الآخرين لايروق لهم حكم الشيعة للعراق بعد ما كنا بعيدين عن الحكم حسب ادعاءهم لألف عام، الجواب غير صحيح لان في حكم البعث وحكم صدام نسبة الوزراء وضباط الجيش والشرطة من الشيعة تقدر بثمانين بالمئة هم شيعة هذه اكذوبة روجها الأقلية الشيعية في الخارجوبالحقيقة هي كذب وافتراء.قبل اشهر كتبت مقال حذرت بها شيعة الخليج وبالأخص شيعة البحرين ، ونصحتهم انه مايجري لكم من ظلم واضطهاد وتعسف لا يعادل واحد بالمئة من الذي يشعر به شيعة العراق والعراقيين بصورة عامة من قبل حكومات العراق التي أتت بعد إسقاط صدام من قبلالأمريكان . ياشيعة البحرين كل نفوس البحرين مليون نسمة تعيشون في دولة متحضرة ومتقدمة وحياة كريمة وعيشة أوادم بنية تحتية جميلة جواز سفر محترم طقوسكم الدينية وزيارتكم الدينية للعراق ولإيران بدون قيد او شرط .تعالوا وانظروا للحكم الشيعي في العراق الذي نصبتهم ايرانعلى رقاب العراقيين كما تفعل ايران لشيعة البحرين الان ليحكموا البحرين لكن حالما تستلم عملاء ايران من شيعة البحرين فان وضعكم الاجتماعي والمعاشي والسياسي سينقلب راس على عقب وسوف لن ينفع عض أصابع الندم .يا شيعة البحرين قسما بالله الواحد الأحد الشيعة العراقيينالذين كانوا يعارضون صدام وهم أناس معرفون للمجتمع العراقي يقولون لو كنا نعلم ان وضع العراق يكون بحضن ايران لما كنا عارضنا صدام على الأقل كنا نقول لشخص صدام وهو واحد انت دكتاتور وقاتل الان لدينا مءة دكتاتور ومجرم وعميل في كصتهم طمغة مجوية بالعمالة. ياشيعة البحرينزرتم العراق منذ سقوط صدام عشرات المرات وفي ظل حكم نوري المالكي وقبس الخزعلي وهادي العامري وحيدر العبادي وإبراهيم الجعفري وفي عهد المالكي العراق كان مدخوليته من بيع النفط الف مليار دولار يعني تستطيع بناء اربع دول بحجم العراق وليس تعميره بل بناءه استحلفكم باللههل رءيتم البنية التحتية في مدينة (الامام علي عليه ومدينة ولديه الحسن والحسين والعباس) هل رءيتم القاذورات والأوساخ هل هناك تواليتات لقضاء الحاجة للرجال والنساء تشعر بآدميته في الغرب أماكن قضاء الحاجة من نظافتها تحس انك في غرفة فندق لا كأنها تواليت هل رءيتماي خدمات في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء بالمقابل طبعا وانا على يقين زرتم الامام الرضا في ايران بالله عليكم هل عملتم مقارنة عن الخدمات والنظافة مابين اضرحة العراق والإمام الرضا الجواب متروك لكم .اما البعض اي المنافقين نغولة ايران سينبرون للدفاع عن اسيادهمالذين نصبتهم ايران الم تروى بأعينكم ايام محرم وعاشورا كمية الخدمات والأكل والمشرب لزوار ابا عبدالله الجواب هذه ليست منة من الحكومة وانما هولاء أناس تطوعوا عقاءديا لخدمة الزوار بينهم وبين رب العالمين حتى النظافة أناس متطوعين من باكستان والهند وإيران ليس للحكومةاي دخل . ياشيعة البحرين تعرفون نوري المالكي وحيدر العبادي واتباع الحشد الهمجي منذ انطلاق اول تظاهرة بالعراق كم عراقي وكم شيعي قتلوا ؟ ابالغ اذا اقول يمكن الف عراقي قتل باوامر من السفارة الإيرانية لرءاسة الوزراء لقمع التظاهرات هل وصل قتلى مظاهرات البحرانة مثلامءة قتيل انا متاكد لا والف لا نوري المالكي فقط في البصرة قتل خمسة وعشرين شيعي بصراوي بيوم واحد وكذلك حيدر العبادي والآن اغتيالات في البصرة والنجف وكربلاء من قبل الحشد الإيراني النجباء وعصاءب تيس الخزعلي وبدر وغيرهم من شلة العمالة والخونة لإيران ، يا شيعة البحرينهل تريدون للبحرين يكون حاله حال العراق او لبنان او اليمن او سوريا هذه الحقيقة اذا تريدون ان تخربوا بلدكم الجميل بمعول المعارضة العملية لإيران حتى تسيطر ايران على الكويت والسعودية والإمارات فأنتم تعيشون في وهم ،الا اللهم اذا كانت ايران تطبق ماتريده منها الماسونيةالعالمية لخلق فوضى خلاقة وسرقة أموال الخليج فليس لاحد له القدرة على وقف هذا التسونامي ،لكن يبدوا ان ايران وتركيا هي تجيد هذه اللعبة القذرة للفوضى الخلاقة وهذا يجعلهم الان هم اصحاب القوة والسطوة في منطقة الشرق الأوسط . يا شيعة البحرين لايضحكون عليكم بالأقليةوالأكثرية والمظلومية والطائفية اذا لم تنتبهو لهذه اللعبة القذرة قسما بالله سيكون مصيركم الهلاك وتكون البحرين احدى محافظات ايران كالعراق ،يا شيعة البحرين اسءلوا انفسكم لماذا أذربيجان وهي دولة شيعية متطورة ومتقدمة وفيها بنية تحتية جميلة وراقية وهي الان قبلةللسياحة الجواب لان بشعبها الواعي وحكومتها الرشيدة والتي لم تسمح لإيران بموطئ قدم هناك وهي على علاقة بالغرب وأمريكا وعلاقتهم متينة وقوية رغم انها من بقايا الاتحاد السوفيتي السابق هذه هي الشعوب التي تعيش حرة وليست تابعة اي ان لايكونوا عبيد الشعب العراقي الانعبيد بيد اسيادهم الإيرانيين بحجة مراجع وخرافات ولي الفقيه والعراق متاخر عن باقي الشعوب الف سنة عدل.ياشيعة البحرين في عهد صدام نسبة الجهل والأمية كانت خمسة بالمئة والمقبور صدام قضى على هذه الخمسة بالمئة لم يبقى إنسان غير متعلم بالعراق الان وفي حكم الشيعة اتباعماما ايران نسبة الأمية خمسة واربعين بالمئة جهلة لايقرءون ولا يكتبون والبقية المتعلمة عاطلة عن العمل يا اما تجده يبحث دولة غربية تلفيه،اما اتباعهم حتى لو لم يكن لديه شهادة ابتدائية تجده مدير عام او على أكتافه اربع نجمات ونسر ههههههه مثل عدنان الأسدي كان بكالوصار وزير داخلية عادي جدا وحرامي مثل عبد الفلاح السوداني يسرق اربع مليارات دولار والمحكمة العميلة الهزيلة تبرءه وشخص من مدينة السماوة في حر الصيف اللاهب ولانه فقير ماديا سرق ماطور مبردة حكم عليه (احد عشر عام سجن)هذه هي عدالة الحكم الشيعي في العراق.ياشيعةالبحرين الحر لا يقبل بالعمالة نوري المالكي العميل والخاءن الاول لشعب العراق وهو قاتل ومجرم وسارق وطاءفي اما الحثالات البقية فهم ليسوا باحسن من نوري المالكي فلا تجعلوه يجعلكم جسر لتعبر عليه ايران وتكونون انتم البحارنة تدفعون الثمن من شبابكم ورجالتكم قربانالإيران كما الحال في العراق ولبنان وسوريا واليمن………..//////////// حامد اسماعيل