أبو الغيط يدين حادث تفجير حافلة ركاب سياحية في محافظة الجيزة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب تقل عدداً من السياح الفيتناميين في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة في جمهوريةمصر العربية، يوم الجمعة 28 الجاري، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتوجه الأمين العام بخالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومةً وشعباً، ولعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه ادامة حالة الأمن والاستقرارالتي تعيشها مصر حالياً.

وأشار المتحدث الرسمي الى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تستدعي العمل مجدداً على أن تتضافر جهود جميع الدول العربية من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب البغيضة واجتثاثها من جذورها، بالنظر إلى الخطر والتهديد الذي تمثله على مختلف الدول وعلى أمن واستقرار المجتمعات.

وفي ذات السياق أدان سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم ، التفجير الإرهابي الذى نفذ اليوم واستهدف حافلة تقل فوجاً سياحياً بمحافظة الجيزة ، وأدى إلى مقتلاثنين من السائحين والعديد من المصابين. .

وأشار السفير دياب اللوح إلى وقوف فلسطين قيادة وشعبًا مع الشقيقة الكبرى مصر فى حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على الموقف الدائم للرئيس محمود عباس بالوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية فى معركتها فى محاربة واجتثاثجذور الإرهاب ومموليه وكل من يقف خلفه.

وأكد السفير دياب اللوح ثقة الشعب الفلسطيني بقدرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الانتصار فى معركة الأمة ضد الإرهاب، ودحر أوكار تلك الجمعات المتطرفة.