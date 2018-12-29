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أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

يبدو أنّ الضجة التي أثارتها السيدة ندى الكامل منذ ظهورها للمرة الأولى مع زوجها أحمد الفيشاوي على البساط الأحمر لمهرجان الجونة، دفعت عددًا كبيرًا من السيدات لانتحال صفتها، وأنشاء حسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها وصورتها، وهو ما دفع الفنان أحمد الفيشاوي إلى إطلاق تحذير لكل متابعيه بعدم التواصل مع أيّ حساب لزوجته، إلا حسابها الرسمي على موقع انستقرام.

الفيشاوي لم يسعَ لتبرئة زوجته من الحسابات المزيفة وحسب، وإنما ناشد جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدته في تقديم بلاغات لإدارة موقع انستقرام لغلق الحسابات المزيفة المنتشرة في الفترة الأخيرة.

وحرص الفيشاوي الصغير على نشر صورة للحساب الرسمي الوحيد لزوجته ندى الكامل، موضحًا أنه لا يوجد أيّ حساب آخر يمثّلها بشكل عام أو خاص، وأنّ اسمها الحقيقي نادية وهو المدون بحسابها.

يُذكر أنّ الفيشاوي وزوجته ظهرا للمرة الأولى بحفل افتتاح مهرجان الجونة وتبادلا القبلات علنًا، وبعدها تكرر الموقف في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وللمرة الثالثة تعمّد الفيشاوي تقبيل زوجته وخطف الأنظار، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عندما ساعدها لتجاوز تشابك ذيل فستانها مع كعب الحذاء، وهو ما دفع بعض رواد موقع تويتر لإطلاق هاشتاق ساخر منهما، يقول: إنّ الفيشاوي لا يرى زوجته إلا في افتتاح المناسبات الفنية.

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