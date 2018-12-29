ادارة جمجمال تستعين برجال الدين وتصدر قرارا العائلة المحترقة

طالبت قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، رجال الدين في حدود القضاء توجيه الناس بعدم التحدث اي قضية من دون معلومات من اجل المصلحة العامة وروح التسامح والاخوة.

وجاء في بيان مذيل بتوقيع قائممقام القضاء وموجه الى الائمة والخطباء في القضاء ان القضية مازالت في طور التحقيقات وان القانون والجهات ذات العلاقة مازالوا يعملون عليها.

واضاف البيان ان “المسلم لايجوز له التحدث عن اي موضوع من دون سابق علم حوله، كما جاء فيه ان التحدث حول القضية بشكل شرعي او غير شرعي يوجب تحمل الذنب ويتسبب بجرح مشاعر الناس”.

يذكر ان قضية سيوان قادر واطفالها الثلاثة (دارين ولارين ودون) التي حدثت يوم الاحد الماضي حركت الرأي العام، بعد ان اقدم زوجها بحرق الدار والاطفال، وهو الان محتجز والتحقيقات مستمرة حول القضية. بحسب الشرطة.