البيت الابيض يهاجم “CNN” بسبب زيارة ترامب الى العراق

انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، شبكة، «CNN» الإخبارية بعدما أشارت القناة إلى احتمال خرق لائحة عسكرية من جانب أعضاء بالقوات المنتشرة في العراق خلال الزيارة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب.

وقالت ساندرز على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “سي.إن.إن ستهاجم أي شخص يدعم الرئيس ترامب، حتى الرجال والنساء الشجعان في جيشنا الذين يحاربون كل يوم لحماية حريتنا”.

وأرفقت المتحدثة مع تغريدتها خبراً تشير فيه «CNN»، إلى أن العسكريين ربما انتهكوا لائحة الجيش التي تحظر على العاملين فيه التعبير علناً عن تفضيلاتهم السياسية.

ووفقاً لهذه اللائحة، يحظر على أفراد الجيش “المشاركة في أنشطة سياسية حزبية، وتفادي أن تكون أنشطتهم السياسية تتضمن أو تبدو أنها تشير إلى أنها تحظى برعاية أو بموافقة أو بدعم وزارة الدفاع تجاه مرشح سياسي أو حملة أو قضية”.

وجاء نشر القناة للخبر بعدما ظهرت مقاطع فيديو وصور لترامب وهو يوقع قبعات حمراء بشعار حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، وشعار “ترامب 2020” خلال زيارته المفاجئة للقوات في العراق.

ودافع ترامب أمس خلال الزيارة عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث ينتشر نحو 2000 جندي في إطار تحالف دولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتنشر وزارة الدفاع 5200 جندي في العراق، حيث يعمل التحالف الدولي ضد داعش أيضاً.