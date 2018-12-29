الثلوج تتسبب بإغلاق طريق دولي بين اقليم كوردستان وإيران

تسبب تساقط الثلوج بغزارة بإغلاق الطريق الرئيس بينجوين – السليمانية الذي يربط المحافظة بإيران.

وقال قائممقام بينجوين زانا رحمن في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة انه جراء تساقط الثلوج بغزارة قد اغلق الطريق المذكور، مضيفا ان سيارات حمل قادمة من ايران قد توقفت عن مواصلة المسير في ذلك الطريق.

واردف ان جميع الجهات المعنية من المرور والشرطة والدفاع المدني والبلدية هرعت الى حل هذه المشكلة، مشيرا الى ان تلك الجهات تعمل حاليا على اعادة فتح الطريق.

واستدرك رحمن القول ان تساقط الثلوج ليس بتلك النسبة التي تستدعي خوف السكان، لافتا الى ان طريق بينجوين – السليمانية لن يفتح بشكل كامل ولكن بأسرع وقت ممكن سنحل المشاكل ونعيد فتح الطريق جزئيا.