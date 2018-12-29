Posted on by

الثلوج تتسبب بإغلاق طريق دولي بين اقليم كوردستان وإيران

تسبب تساقط الثلوج بغزارة بإغلاق الطريق الرئيس بينجوين – السليمانية الذي يربط المحافظة بإيران.

وقال قائممقام بينجوين زانا رحمن في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة انه جراء تساقط الثلوج بغزارة قد اغلق الطريق المذكور، مضيفا ان سيارات حمل قادمة من ايران قد توقفت عن مواصلة المسير في ذلك الطريق.

واردف ان جميع الجهات المعنية من المرور والشرطة والدفاع المدني والبلدية هرعت الى حل هذه المشكلة، مشيرا الى ان تلك الجهات تعمل حاليا على اعادة فتح الطريق.

واستدرك رحمن القول ان تساقط الثلوج ليس بتلك النسبة التي تستدعي خوف السكان، لافتا الى ان طريق بينجوين – السليمانية لن يفتح بشكل كامل ولكن بأسرع وقت ممكن سنحل المشاكل ونعيد فتح الطريق جزئيا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close