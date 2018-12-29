الحمداني يزور الفنان حسين نعمة ..ويشيد بمنجزة الفني والابداعي.

الناصرية / أعلام /حسين باجي الغزي

الجمعه 28-12-2018 21:00

زار الدكتور عبدالامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والاثار الفنان حسين نعمة في منزلة في م دينة الناصرية وأشاد بمنجزة الفني والابداعي ..

في بادرة طيبة تنم عن احترام الرموز الفنية والابداعية وتثمين عطائهم ونتاجهم عبر مسيرة الفن والعطاء .

وقال الفنان حسين نعمة في حسابة على موقع التواصل (الفيس بوك ):شرفني واسعدني هذا اليوم زيارة الاحبة ابناء مدينتي الناصرية. معالي وزير الثقافة الدكتور عبد ا لامير الحمداني. وبمعيتهِ الاخ عضو البرلمان الدكتور وليد السهلاني ومعهم مجموعة من الاخوة الاكارم من وجهاء الناصرية ومحافظة كربلاء. وهذا مؤشر ايجابي وبادرة خير لمودة واحترام الابداع والمبدعين. تواجدكم اعزائي ظيوفاً في دار سكني دليل اهتمامكم ومتابعاتكم المباشرة لمشاكلنا وهمومنا. الشكر والامتنان لكم لانكم اوفياء.

وقدم الفنان نعمة لوحة تشكيلية من معرضة الاخير للسيد الحمداني تعبيرا عن شكرة وأمتنانة لهذة اللفتة الجميلة والزيارة الكريمة .

وكان الحمداني قد وصل اليوم لمدينة الناصرية وشارك بافتتاح شارع الثقافة في مدينة الشطرة وكرنفال (لون حلمك الجماهيري الشبابي )في ذي قار .

أنتهى .