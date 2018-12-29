(الخضراء نفسها.. تمول مليشيات قصفتها).. (امريكا تقيم علاقات مع حكومات.. لمنع الاسوء)

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك حقائق لا مفر منها.. بان اعتى الانظمة القمعية بالعالم هي التي دعمتها روسيا..حسب التقارير الدولية..فعجبا لمن ينتقد امريكا بدعوى (انها دعمت حكومات اقترفت جرائم ضد شعوبها بحجةالشيوعية).. بالعقود الماضية.. ولم نسمع هؤلاء المنتقدين يوما ينتقدون (الحكومات الشيوعية نفسها) كستالين وانظمة اوربا الشرقية وامثالهم الذين بشطوا وقتلوا عشرات الملايين من البشر بحملات ابادة جماعية.. ولا ننسى (نظام صدام والقذافي الذين تسليحهما كان روسيا سوفيتيااصلا).. واقترف صدام جرائمه بسلاح روسي.. وخاض حروبه الخارجية بسلاح روسي.. ورفضت روسيا اسقاط صدام حتى النفس الاخير..

والمضحك ان نجد مهازل عقلية.. يروجون بدعوى (ان امريكا صدام عميل لها).. لمجرد (اتهامات بتسليم صدام معلومات اقمار صناعية.. خلال حرب الخليج الاولى).. ولكن لم نجدهم يتكلمون عن اكثرمن 80 مليار دولار سلاح سلمتها موسكو لصدام؟؟ ولم نسمعهم يوما يقولون صدام عميل روسي رغم رفض روسيا لاسقاطه.. ؟ ولم نسمعهم يصرخون مثلا (بكلا كلا روسيا) لتزويد روسيا لنظام صدام بمفاعلات نووية مع فرنسا..

وكذلك نجد البعض ينتقد امريكا لعلاقتها مع السعودية وال سعود؟؟ عجيب غريب.. فهل سمعتم يوما الجيش السعودي مثلا دمر مدن سعودية ومحافظات سعودية بالمدفعية والطائرات وشرد ملايين منابناء الشعب السعودي.. كما فعل النظام السوري لبشار الاسد مع شعبه.. ونظام صدام ضد شعبه.. ونظام القذافي ضد شعبه.. واستالين ضد شعوب السوفيت.. ؟؟في وقت الانظمة القمعية انظمة الابادة الجماعية مدعومة روسيا اساسا..

وماذا تريدون من امريكا ان تفعل مع ال سعود مثلا؟؟ ان تسقط ال سعود ليكون البديل داعش بين السنة..واتباع ولاية السفيه في المنطقة الغربية.. ليقع ابناء شعوب الخليج تحت مطرقة الارهابالسني والسندان الايراني الاجرامي المليشياتي..

وماذا تريدون من امريكا ان تفعل بخصوص قضية اسرائيل وفلسطين..ان تنصر الارهاب الفلسطيني المتمثل بحماس التكفيرية الاخوانية.. المدعومة ايرانيا واسماعيل هنية يترحم على بن لادن.. وطهرانتدعم زعيم حماس..

ونقول فعلا (الانسان لا يعيش بالخبز وحده).. ولكن ما نفعل لشعوب ان اعطيتها الحرية حرمت من الخبز.. وان منحت الخبز حرمت من الحرية.. شعوب بدائية عشائرية دينية متطرفة متعصبة.. قوميةفاشية.. تعشق الجهل الديني والعنصري والعشائري.. ليعتاش عليها الكهنة.. والمتخلفين والمهتلفين وسقط المتاع.. ماذا تفعل امريكا لشعوب (فشلتها يعتبرون انفسهم قمة النجاح ولكن المؤامرة افشلتهم)؟؟ (وفاسديهم يعتبرون انفسهم رجال اعمال).. ؟؟ (وطغاتهم يعتبرون انفسهم حكاماقوياء يحكمون بالعدل ويجدون من يطبل لهم) وهم قمة الاجرام..

ثم لمتى هذا النفاق من قبل اعداء امريكا..فاذا امريكا اقامت علاقات مع دول العالم ومنها انظمة كنظام صدام بعلاقات دبولوماسية..قالوا امريكا تدعم الدكتاتوريات.. وان تلك الدكتاتورياتعملاء امريكا؟؟ولا نعلم الم تكن امريكا تقيم علاقات مع نظام بشار الاسد (فلماذا لم يقولون بشار الاسد عميل امريكي مثلا)؟؟ واذا امريكا تحاصر نظام صدام ..يقولون امريكا تحاصر الشعوب؟؟ واذا امريكا تسقط ا لانظمة الدكتاتورية وتدعم ثورات شعوب ضد انظمة دكتاتورية.. قالواامريكا تعمل على نشر الفوضى ؟؟رغم ان من تم انتخابهم من قبل تلك الشعوب هي احزاب وتنظيمات وقيادات دينية وقومية فاشية متطرفة دكتاتورية.. كالاخوان المسلمين وحزب الدعوة والتيار الصدري ومقتدى الصدر .. الخ.. بل نجد من ينتخب الفاسدين كمن انتخب نوري المالكي .. وينتخبمن ملطخ ايديهم با لدماء كمقتدى الصدر.. وهلم جر..

ونسال اليس هناك دول توفر لها امريكا الحماية كاوربا الغربية.. وكوريا الجنوبية واليابان.. ضمن اتفاقات وتدفع تلك الدول تكاليف هذه الحماية والتحالفات.. فلماذا تريدون حرمان العراقمن التحالف مع امريكا.. فخير لنا ان تذهب عشرات المليارات الدولارات لامريكا مقابل الحماية ..بدل هدرها على الفساد.. وعلى مليشيات ايرانية الولاء قذرة تجهر بان العراق تحت نفوذ وهيمنة ووصاية ايران وانها سوف تقف لجانب ايران ضد العراق باي مواجهة تحصل بينهما.. ثم الاتجدون بان القوات الامريكية بالمانيا مثلا توفر الحماية للالمان.. وبنفس الوقت الالمان مستقلين وميركل تختلف ببعض وجهات النظر مع ترامب مثلا.. ولكن بالله عليكم هل وجدتم (ارعن من اتباع ايران) يرفع عينه بعين (موظف ايراني اومسؤول ايراني)..

وبخصوص رمي المنطقة الخضراء حيث مقر (الحكومة والسفارات والهيئات الدبلوماسية)..نقول اي مهزلة هذه ان مليشيات الحشد الايرانية الهوى والولاء عراقية التمويل..يتم تمويلها من قبل نظامالمنطقة الخضراء .. لتقصف فصائلها المنطقة الخضراء بالصواريخ؟؟ فعن اي سيادة بعد ذلك؟؟ واين المؤسسات الامنية والعسكرية التي يتم كسر عينها من قبل هذه المليشيات القذرة المدعومة ايرانيا.. وقولوا لنا باي بلد بالعالم مثل هذه ا لمهزلة ..حتى بمواخير العاهرات والقوادينلا يوجد ذلك.. لتثبت المافيات التي تحكم العراق والتي تسمي نفسها احزاب وشخصيات سياسية بانها ادعر من العهر نفسه..

…………………..

واخيريتأكد للشيعة العرب.. بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوعالمذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) – sotaliraq.com

هذه القضية طرحت قبل سنوات من تراكمات التاريخ والتجربة التي تنطلق من هموم و مصالح ابناء شعب وسط وجنوب من الفاو لسامراء وتشمل ديالى وبادية كربلاء..

www.sotaliraq.com

سجادتقي كاظم