الداخلية المصرية توجه عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار عناصر إرهابية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قامت وزارة الداخلية المصرية بضرب الإرهاب وعناصره فى مقتل من جديد، حيث أعلنت الوزارة مداهمة 3 أوكار للجماعات المتطرفة، فى محافظتى الجيزة وشمال سيناء

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا اليوم السبت، كشفت فيه عن توجيه عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية، وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيًا بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء.

وجاء نص البيان كالتالى :”استمرارًا لجهود الوزارة بمجال مٌلاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ بعض العمليات العدائية وتسعى لتصعيد مٌخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى ومحاولة النيل من مٌقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية”.

وتابع البيان: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية ومٌداهمة أوكار تلك العناصر فى توقيت متزامن بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا على النحو التالى:”14 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحى 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وعدد 10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابنى بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء”.