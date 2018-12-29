الصدر يصدر بيانا حول زيارة ترامب للعراق

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ان زيارة ترامب للعراق تكشف عن الخشية والاضطراب والخوف الأكيد من رجال قاوموا الأحتلال فطردوه، وحاربوا الإرهاب وهزموه، متأسفا لحكومة العراق وسياسييها من الرضوخ لهكذا ممارسة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الشورى لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم، 28 كانون الاول 2018، ان “الزيارة الاخيرة التي قام بها محور الشر العالمي الى العراق إنما تكشف عن الخشية والاضطراب الذي يشوب هذه الشخصية الرعناء والخوف الأكيد من رجال قاوموا الأحتلال فطردوه، وحاربوا الإرهاب وهزموه”.

واضاف انها “تكشف كذلك عن ابتعاد الولايات المتحدة ورئيسها الأحمق عن الديمقراطية ومدعياتها في احترام الشعوب وسيادة الحكومات والبلدان”.

وتأسف الصدر “لحكومة العراق وسياسييها من الرضوخ لهكذا ممارسة فهي بهذا الخنوع إنما تضيع المواقف البطولية والتأريخية لهذا البلد العريق” .

جدير بالذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وصل امس الأول الاربعاء، الى قاعدة عين الأسد العسكرية بالعراق في زيارة مفاجئة، ما ولد ردود افعال سياسية وشعبية “غاضبة”، فيما اعلن مكتب عبد المهدي، ان السلطات الامريكية اعلمت السلطات العراقية بالزيارة، مشيرا الى ان ترامب وجه دعوة لعبد المهدي لزيارة واشنطن.