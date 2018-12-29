العامري يعلق على وجود قوات أجنبية في العراق

أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، عن رفضه لتواجد اي قوات اجنبية برية وقواعد جوية في اي جزء من الاراضي العراقية.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم 28 كانون الاول 2018 في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين بمناسبة الذكرى الرابعة لتحريرها.

وقال العامري: “لا نقبل تواجدا لاي قوات اجنبية على ارض العراق حتى لو كانت للتدريب”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاخراج هذه القوات من البلاد”.

وشدد العامري على ضرورة أن “تكون الحكومة جادة في القيام باعمال يستحقها الشعب الذي صبر وضحى طويلا وان ذلك يتجسد بتقديم كافة الخدمات”.

وأعلنت وزارة الدفاع في الثالث من شهر تشرين الاول عام 2014 عن تحرير ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين التي كان تنظيم داعش يحاصرها ويسيطر على أجزاء منها بالكامل بعد تدمير عجلات تابعة للتنظيم وقتل العشرات من عناصره.